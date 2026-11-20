i Volkswagen hat einen Forderungskatalog veröffentlicht. iStock "Messer in den Rücken" VW-Beben – länger arbeiten, aber nicht mehr verdienen Volkswagen will die Gehälter bis 2028 einfrieren und die 35-Stunden-Woche aufweichen. Die Gewerkschaft spricht von einem "Katalog des Grauens". Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 09:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die Beschäftigten von Volkswagen könnten harte Zeiten bevorstehen. Der deutsche Autokonzern will die Arbeitskosten deutlich senken und verlangt dafür weitreichende Zugeständnisse von seiner Belegschaft. Besonders brisant: Wer künftig länger arbeitet, soll dafür nicht automatisch mehr Geld bekommen.

Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde mit der IG Metall hat Volkswagen am Donnerstag einen Forderungskatalog veröffentlicht. Darin geht es nicht nur um Einsparungen bei den Gehältern, sondern auch um grundlegende Änderungen bei der Arbeitszeit.

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Gehälter sollen bis 2028 eingefroren werden

Nach den Vorstellungen des Konzerns sollen die Löhne und Gehälter bis 2028 nicht steigen. Gleichzeitig will VW mehrere bisherige Zusatzleistungen kürzen oder vollständig abschaffen, berichtet "Focus".

Besonders deutlich fällt der geplante Einschnitt bei einer monatlichen Zulage von 167 Euro aus. Diese soll nach dem Willen der Unternehmensführung komplett entfallen. Auch andere Bonuszahlungen könnten erheblich reduziert werden.

Volkswagen begründet die Forderungen mit dem zunehmenden wirtschaftlichen Druck. Im Mittelpunkt der Verhandlungen müsse eine "deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten" stehen. Seit der Tarifeinigung im Jahr 2024 habe sich die Situation weiter verschärft. "Zusätzliche Schritte sind unabdingbar, um im Wettbewerb zu bestehen", erklärt die Konzernführung.

Länger arbeiten – ohne mehr Geld

Für besonders viel Konfliktstoff sorgt der geplante Umbau der Arbeitszeitregelungen. Volkswagen will sich von der bisherigen 35-Stunden-Woche lösen und die Arbeitsstunden künftig stärker an die jeweilige Auslastung der Betriebe anpassen.

Das Unternehmen fordert dabei eine flexible Regelung ohne zusätzlichen Lohnausgleich bei längeren Arbeitszeiten. Umgekehrt soll das Gehalt anteilig sinken, wenn weniger Stunden gearbeitet werden. Damit könnten Beschäftigte bei höherem Arbeitsaufwand auf eine entsprechende Gehaltssteigerung verzichten müssen, während bei einer Reduktion der Arbeitszeit finanzielle Einbußen drohen.

"In den Verhandlungen werden wir auch über Veränderungsbereitschaft und einen flexibleren Personaleinsatz sprechen", sagte Kerstin Scholz, die gemeinsam mit Frank Irschner für Volkswagen verhandelt.

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen hätten sich deutlich verschlechtert. "Deshalb müssen wir schneller werden, sowohl im Umbau des Unternehmens als auch in der Anpassung der Kostenstruktur."

VW und Audi, Zahl der Beschäftigten. Quelle: dpa/VW; APA-Images / APA-Grafik

Gewerkschaft spricht von "Katalog des Grauens"

Bei der IG Metall stoßen die Forderungen auf heftigen Widerstand. Die Gewerkschaft bezeichnet die Pläne als "Katalog des Grauens" und kündigt einen harten Konflikt an. "Der VW-Vorstand fällt seinen Beschäftigten mit dem Messer in den Rücken", erklärte IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger.

Aus Sicht der Gewerkschaft unterschätzt die Konzernführung die Folgen ihres Vorgehens. "Volkswagen steht vor einer Zerreißprobe, über deren Ausmaß sich die Arbeitgeberseite offenbar noch immer nicht im Klaren ist."

Gröger stellt sich auf langwierige Auseinandersetzungen ein. "Das wird kein Sturm im Wasserglas, der sich bis Jahresende legt. Das wird ein zäher, erbitterter und kräftezehrender Konflikt, der tiefe Spuren im Konzern hinterlassen wird."

Streit um Mitbestimmung bei VW

Für die Arbeitnehmervertreter steht mehr auf dem Spiel als die Höhe der Gehälter oder die Dauer der Arbeitswoche. "Es geht um die Frage, ob die Mitbestimmung bei Volkswagen Bestand hat oder ob ein Vorstand glaubt, sie nach eigenem Gutdünken schleifen zu können", warnte Gröger.

Auch Betriebsratschefin Daniela Cavallo erhebt schwere Vorwürfe gegen die Konzernspitze. Sie verweist auf die Einigung vom Dezember 2024, bei der die Beschäftigten bereits Zugeständnisse gemacht hätten. Nun sieht sie das Vertrauen in den Vorstand erschüttert. "Seine Zusagen sind offensichtlich nichts mehr wert, Stichwort Zukunftsprodukte und Gamechanger."

Hintergrund ist das Produktionskonzept "Gamechanger", das Bestandteil des damaligen Tarifkompromisses war. Vorgesehen war unter anderem der Einsatz großer Gussteile in der Fahrzeugproduktion. Volkswagen hat das Projekt jedoch erst kürzlich gestrichen.

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Milliardenverlust setzt Konzern unter Druck

Die neuen Sparforderungen kommen in einer schwierigen Phase für den Autobauer. Im dritten Quartal verbuchte Volkswagen einen Verlust von 5,9 Milliarden Euro. Einen derart hohen Quartalsverlust hatte der Konzern seit dem Dieselskandal vor mehr als zehn Jahren nicht mehr verzeichnet.

Zu den Problemen zählen das stark eingebrochene Geschäft in China und die Zölle von US-Präsident Donald Trump. Auch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge belastet die Erträge. Nach den vorliegenden Angaben fallen die Gewinnmargen bei Elektroautos deutlich geringer aus als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.

Konzernchef Oliver Blume hat deshalb einen umfassenden Sparkurs eingeleitet. Weltweit könnten Zehntausende Arbeitsplätze wegfallen. Langfristig steht zudem die Produktion an vier deutschen Standorten zur Diskussion.

IG Metall fordert fünf Prozent mehr Lohn

Die Positionen der beiden Seiten liegen weit auseinander. Während Volkswagen Gehälter einfrieren und Leistungen kürzen will, verlangt die IG Metall eine Lohnerhöhung von fünf Prozent. Damit orientiert sich die Gewerkschaft an den Forderungen der Metall- und Elektroindustrie. Auch dort kommen die bereits seit Wochen laufenden Tarifverhandlungen derzeit nicht voran.

Ab Freitag sind deshalb erstmals seit acht Jahren wieder ganztägige Warnstreiks vorgesehen. Betroffen sein sollen unter anderem Werke von BMW, Audi und Porsche. Für Volkswagen deutet sich damit eine schwierige nächste Verhandlungsrunde an. Ob und in welchem Umfang die geplanten Einschnitte tatsächlich umgesetzt werden, ist noch offen.