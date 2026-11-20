i Die fiesen Tricks der Sozialbetrüger! WKÖ fordert "Aktion scharf" gegen Missbrauch unseres Sozialsystems. APA-Images / iStock / Heute.at WKÖ deckt auf So bringen uns Sozialbetrüger um 380 Millionen Euro Sozialhilfe erschwindeln, AMS-Tricks, Party trotz Liegegips: Die WKÖ will härter gegen Betrug vorgehen. Das könnte uns bis zu 380 Millionen sparen. Von Team Wirtschaft 20.11.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sozialhilfe kassieren und schwarz hackeln wollen, beim Vorstellungsgespräch nur einen Stempel für das AMS abholen oder sogar auf Krankenschein Urlaub machen: Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) schildert jetzt dreiste Fälle von Sozialmissbrauch und fordert eine "Aktion scharf". Laut einer hauseigenen Analyse könnten strengere Kontrollen und neue Regeln bis zu 380 Millionen Euro an Einsparungen bringen.

"Sozialmissbrauch ist kein Kavaliersdelikt", ärgert sich die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Wer unser Sozialsystem ausnutze, schade allen: den Beitragszahlern, den Unternehmen und bei vorgetäuschten Krankenständen auch jenen Kollegen, die einspringen müssten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kritik gibt es an der Bundesregierung. Diese plane bereits das dritte Betrugsbekämpfungspaket, das allerdings lediglich bei Unternehmen ansetze. Gegen den Missbrauch von Sozialleistungen werde hingegen zu wenig unternommen, so die WKÖ.

Sozialhilfe kassieren und schwarz hackeln wollen

Wie dreist manche vorgehen, zeigen Fälle aus der Praxis, die Unternehmen der Wirtschaftskammer gemeldet haben.

Ein Vater von drei Kindern bewirbt sich um einen Job als Aushilfe. Allerdings hat er eine Bedingung: Er will auf keinen Fall angemeldet werden. Der Grund? Er fürchtet, dadurch seine Sozialleistungen zu verlieren. Und die Liste ist lang: Der Mann bezieht Sozialhilfe, Mietbeihilfe, eine Befreiung von der Medikamentengebühr sowie erhöhte Familienbeihilfe.

Doch damit nicht genug. Nach eigenen Angaben verbringt er im Sommer zwei Monate in seinem eigenen Haus im Herkunftsland. Bei der zuständigen Behörde meldet er sich allerdings nicht ordnungsgemäß ab. Die Sozialhilfe bezieht er in dieser Zeit laut WKÖ rechtswidrig weiter.

Zum Vorstellungsgespräch nur wegen AMS-Stempel

Ein anderer Bewerber macht aus seinen Absichten überhaupt kein Geheimnis. Beim Vorstellungsgespräch erklärt er ganz offen, dass er die angebotene Arbeit gar nicht annehmen will. Weshalb er dann gekommen ist? Er möchte sich lediglich einen Stempel abholen, damit er weiterhin Arbeitslosengeld beziehen kann.

Solche "Vorstellungsgespräche ohne Arbeitsabsicht" sind für die Wirtschaftskammer ein Beispiel dafür, wie Arbeitslosengeld missbraucht werden soll.

"Dr. Holiday": Eine Woche Urlaub auf Krankenschein

Eine Woche Urlaub auf Krankenschein? Angeblich genügt dafür bei einem Arzt schon ein Anruf! Die Wirtschaftskammer präsentiert dazu zwei Google-Bewertungen, die es in sich haben.

"Ich liebe Dr. XY. Super Arzt! Wenn man auf Krankenschein Urlaub haben will, dann ist man hier richtig. Einfach telefonisch Termin vereinbaren und eine Woche frei ist safe. Jedem zu empfehlen", schwärmt ein Nutzer. Ein anderer legt nach: "Der beste Hausarzt der Welt. Unser Held der Krankschreiber. Herr Dr. XY aka Dr. Holiday ist ein sehr freundlicher Typ …"

Mit Liegegips auf Partys in Deutschland

Eine Mitarbeiterin bricht sich den Fuß und bekommt einen Liegegips. Eigentlich sollte sie sich während ihres Krankenstands an die ärztlichen Vorgaben halten. Doch die Frau fährt ohne Genehmigung nach Deutschland und geht dort auf Partys. Zu einer Kontrolle bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) erscheint sie ebenfalls nicht.

Solche vorgetäuschten Krankenstände verursachten nicht nur Kosten für die Unternehmen, ärgert sich die WKÖ. Die Arbeit bleibe an Kollegen hängen, die für andere einspringen müssten.

380 Millionen Euro Sparpotenzial

Die Wirtschaftskammer hat verschiedene Sozialleistungen analysiert und sieht ein geschätztes Einsparpotenzial von bis zu 380 Millionen Euro. Dabei geht es um mögliche Einsparungen durch bessere Regeln und Kontrollen, nicht um eine bereits nachgewiesene Betrugssumme.

Handlungsbedarf sieht die WKÖ bei der Sozialhilfe, der Arbeitsmarktpolitik sowie bei Leistungen der Pensions- und Krankenversicherung. Ein Problem sei etwa die sogenannte Jobvereitelung, wenn Arbeitslose zumutbare Stellen ablehnen.

Häufig würden außerdem Auslandsaufenthalte beim AMS verschwiegen. Wer Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe beziehe, müsse einen Aufenthalt im Ausland melden. Während dieser Zeit würden die Leistungen ruhen, weil man dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehe. Gegen diese Meldepflicht werde sehr häufig verstoßen, kritisiert die WKÖ.

Bei der Ausgleichszulage entstünden hohe Kosten durch die Anrechnung ausländischer Versicherungszeiten sowie durch das Verschweigen ausländischer Einkünfte oder Hauptwohnsitze. Ärger gibt es laut Wirtschaftskammer ebenso bei der Krankenversicherung: Personen ohne Versicherungsschutz in Österreich würden Leistungen in Anspruch nehmen und dadurch unnötige Kosten verursachen, etwa durch die Weitergabe von E-Cards.

Dreimal Job verweigert – dann soll Geld weg sein

Die WKÖ fordert nun einen eigenen Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch nach deutschem Vorbild. Eine Forderung betrifft Personen, die wiederholt eine zumutbare Arbeit ablehnen. Wer innerhalb von zwei Jahren dreimal einen solchen Job verweigert, solle seinen Leistungsanspruch endgültig verlieren.

Auch in anderen Bereichen verlangt die Kammer strengere Regeln. So sollen die Kinderzuschüsse in der Sozialhilfe in ganz Österreich vereinheitlicht werden.

AMS, Sozialversicherung und weitere Behörden sollten zudem ihre Daten besser austauschen können, um Missbrauch schneller zu erkennen. Auch die Taskforce Sozialleistungsbetrug soll zusätzliche Kontrollbefugnisse erhalten.

Bei Krankenständen will die WKÖ österreichweit einheitliche und effizientere Kontrollen, insbesondere dann, wenn Arbeitgeber einen Verdachtsfall melden.

76 Prozent sehen Problem mit Sozialbetrug

Wie groß das Misstrauen gegenüber dem Sozialsystem ist, zeigt eine aktuelle Market-Umfrage im Auftrag der Wirtschaftskammer. Demnach sind 76 Prozent der Befragten der Meinung, dass Österreich ein Problem mit dem missbräuchlichen Bezug von Sozialleistungen hat. 69 Prozent glauben, dass der Missbrauch in den vergangenen fünf Jahren zugenommen hat.

66 Prozent haben den Eindruck, dass man in Österreich zu leicht an Sozialleistungen kommt. 67 Prozent meinen, dass leistungsbereite Menschen nicht gerecht behandelt werden.

Die Bilder des Tages i ?

28 Prozent der Jungen tricksen beim Krankenstand

Auch beim Krankenstand liefert die Umfrage auffällige Ergebnisse. 14 Prozent der befragten Erwerbstätigen geben an, relativ häufig oder manchmal in den Krankenstand zu gehen, obwohl sie arbeitsfähig wären. Weitere acht Prozent sagen, dass das vereinzelt vorkommt.

Besonders deutlich fallen die Antworten bei den 18- bis 29-Jährigen aus: In dieser Altersgruppe geben 28 Prozent der Erwerbstätigen an, relativ häufig oder manchmal trotz Arbeitsfähigkeit in den Krankenstand zu gehen.

57 Prozent der befragten Erwerbstätigen haben außerdem den Eindruck, dass Ärzte zumindest gelegentlich zu leicht krankschreiben.

Große Mehrheit will härtere Strafen

Bei den Forderungen nach schärferen Maßnahmen bekommt die WKÖ laut Umfrage breite Unterstützung. 87 Prozent sprechen sich für höhere Strafen bei Sozialleistungsmissbrauch aus. Ebenso viele wollen, dass zu Unrecht bezogene Leistungen zurückgefordert werden.

Je 89 Prozent befürworten einen besseren Datenaustausch zwischen Behörden sowie verpflichtende Identitäts- und Anspruchsprüfungen. 81 Prozent wollen häufigere Kontrollen.

Für die Market-Studie wurden zwischen 27. Oktober und 2. November 2026 insgesamt 1.004 Personen ab 18 Jahren in Österreich befragt. Die Ergebnisse zum Sozialmissbrauch zeigen die Einschätzungen der Bevölkerung.