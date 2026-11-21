Darauf haben Millionen Fans jahrelang gewartet! Rund 13 Jahre nach dem letzten Teil ist "Grand Theft Auto VI" endlich erschienen. Und der Ansturm auf das neue Videospiel sprengt alle Dimensionen: Bereits am ersten Verkaufstag setzte "GTA VI" unglaubliche 3,79 Milliarden Dollar (rund 3,46 Milliarden Euro) um.
Damit legte das Spiel laut Entwickler Rockstar Games den erfolgreichsten Start eines Unterhaltungsprodukts aller Zeiten hin.
Schon vor der Veröffentlichung war der Andrang enorm. Insgesamt 32,5 Millionen Exemplare wurden vorbestellt. Damit die Fans pünktlich um Mitternacht loslegen konnten, durften sie die mehrere hundert Gigabyte großen Spieldateien bereits mehr als eine Woche vorher herunterladen.
Vorerst ist "GTA VI" nur für die Playstation und Xbox erhältlich. Wer am PC spielen möchte, muss sich noch gedulden. Eine entsprechende Version soll später folgen.
Auch bei den Produktionskosten soll das Spiel neue Maßstäbe gesetzt haben. Laut Medienberichten verschlang die Entwicklung rund eine Milliarde Dollar. Damit wäre "GTA VI" die teuerste Unterhaltungsproduktion aller Zeiten.
Nach rund 13 Jahren Wartezeit hat sich der enorme Aufwand für Rockstar Games zumindest beim Verkaufsstart bezahlt gemacht.