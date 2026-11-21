i REUTERS/Athit Perawongmetha Gaming-Rekord gebrochen "GTA VI" sorgt für größten Verkaufsstart aller Zeiten Wahnsinnsstart für "GTA VI"! Das Videospiel spielte am ersten Tag 3,79 Milliarden Dollar ein und bricht damit alle bisherigen Rekorde. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Darauf haben Millionen Fans jahrelang gewartet! Rund 13 Jahre nach dem letzten Teil ist "Grand Theft Auto VI" endlich erschienen. Und der Ansturm auf das neue Videospiel sprengt alle Dimensionen: Bereits am ersten Verkaufstag setzte "GTA VI" unglaubliche 3,79 Milliarden Dollar (rund 3,46 Milliarden Euro) um.

Damit legte das Spiel laut Entwickler Rockstar Games den erfolgreichsten Start eines Unterhaltungsprodukts aller Zeiten hin.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

32,5 Millionen Spiele schon vorab verkauft

Schon vor der Veröffentlichung war der Andrang enorm. Insgesamt 32,5 Millionen Exemplare wurden vorbestellt. Damit die Fans pünktlich um Mitternacht loslegen konnten, durften sie die mehrere hundert Gigabyte großen Spieldateien bereits mehr als eine Woche vorher herunterladen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Vorerst ist "GTA VI" nur für die Playstation und Xbox erhältlich. Wer am PC spielen möchte, muss sich noch gedulden. Eine entsprechende Version soll später folgen.

Eine Milliarde Dollar für Entwicklung

Auch bei den Produktionskosten soll das Spiel neue Maßstäbe gesetzt haben. Laut Medienberichten verschlang die Entwicklung rund eine Milliarde Dollar. Damit wäre "GTA VI" die teuerste Unterhaltungsproduktion aller Zeiten.

Nach rund 13 Jahren Wartezeit hat sich der enorme Aufwand für Rockstar Games zumindest beim Verkaufsstart bezahlt gemacht.