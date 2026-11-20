i Warnt vor Fake-Rabatten: idealo-Österreich-Chefin Nike Herzog-Osikominu idealo / Heute.at Große idealo-Studie Black Friday: Mit diesen Tricks entlarvst du Fake-Deals Am 27. November steigt wieder die große Rabattschlacht. Fast jeder zweite Online-Shopper will heuer zuschlagen. allerdings rät idealo.at zur Vorsicht. Von Team Wirtschaft 20.11.2026, 14:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Einkaufslisten sind (hoffentlich) geschrieben, viele warten nur noch auf den Startschuss: Am 27. November findet der diesjährige Black Friday statt – doch für 70 Prozent der Konsumenten erstreckt sich die Rabattjagd längst über mehrere Tage rund um das Wochenende, nur noch 17 Prozent fixieren sich auf den einen Tag.

Laut einer aktuellen Umfrage der Preisvergleichsplattform idealo.at unter 2.071 Online-Shoppern in Österreich (16 bis 64 Jahre) wollen heuer 49 Prozent fix einkaufen, weitere 27 Prozent sind noch unentschlossen, 20 Prozent verzichten komplett. Besonders groß ist die Kauflust bei den jungen Erwachsenen zwischen 16 und 24 Jahren (63 Prozent).

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Männer geben im Schnitt 435 Euro aus

Bei den geplanten Ausgaben zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Während Männer im Schnitt 435 Euro einplanen, sind es bei Frauen durchschnittlich 270 Euro (bei einem Median von 200 Euro).

Auch bei den Wünschen trennen sich die Wege: Männer warten vor allem auf Elektronik-Schnäppchen (64 Prozent vs. 49 Prozent bei Frauen), Frauen halten hingegen deutlich öfter nach Mode und Accessoires Ausschau (44 Prozent vs. 29 Prozent bei Männern).

Insgesamt wollen 55 Prozent der Kaufinteressierten heuer gleich viel Geld ausgeben wie im Vorjahr, 26 Prozent planen höhere Ausgaben – vor allem wegen allgemein gestiegener Preise (46 Prozent) oder größeren Anschaffungen (40 Prozent).

18 Prozent wollen den Gürtel hingegen enger schnallen, meist aus Gründen eines bewussteren Konsums (38 Prozent) oder wegen höherer Lebenskosten (36 Prozent).

Große Hoffnung auf hohe Rabatte

Die Erwartungen an die Händler sind hoch: 83 Prozent der Kaufinteressierten rechnen am Black Friday mit mehr als zehn Prozent Ersparnis. Konkret hoffen 40 Prozent auf Rabatte zwischen elf und 20 Prozent, 33 Prozent auf 21 bis 40 Prozent – und zehn Prozent erwarten sogar noch größere Preisnachlässe. 65 Prozent der Befragten warten ganz gezielt auf bestimmte Wunschprodukte.

Dass sich Geduld auszahlen kann, zeigt ein Blick auf die Daten der Black Week 2025: Ein 65-Zoll-Fernseher kostete am Black Friday 1.149 Euro – wenige Tage zuvor lag der Preis noch bei 1.599 Euro, ein Minus von 28 Prozent.

Bei Laufschuhen unterbot jedes zehnte Produkt den Tiefpreis der vorangegangenen 90 Tage, bei Tablets war es rund jedes zwölfte und bei Kaffeevollautomaten etwa jedes 17. Produkt. Zu den beliebtesten Kategorien zählten Smartphones, Smartwatches und Fernseher, während das Interesse bei Lego-Spielzeug (+530 Prozent), Spielekonsolen (+392 Prozent) und Heißluftfritteusen (+380 Prozent) besonders stark anzog.

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Mit diesen Tricks entlarvt man Fake-Rabatte

Damit aus dem vermeintlichen Schnäppchen keine Kostenfalle wird, rät idealo-Österreich-Chefin Nike Herzog-Osikominu zu genauem Hinschauen: "Aktionszeiträume rund um den Black Friday können für Käufer attraktive Sparmöglichkeiten bieten. Im Vordergrund stehen die Aussicht auf attraktive Preisvorteile und die Möglichkeit, sich besonders gute Angebote zu sichern."

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte vor dem Klick auf den Kaufen-Button den Preisverlauf der vergangenen Monate prüfen – oft werden Preise vor Rabattaktionen künstlich angehoben. Zudem lohnt es sich, den Gesamtpreis inklusive Versandkosten zu vergleichen, einen Preiswecker für den eigenen Wunschpreis zu setzen und auch Vorgängermodelle in Betracht zu ziehen. Ebenso wichtig: Vor der Bestellung immer klären, wie lange das Rückgaberecht gilt und ob für den Rückversand Kosten anfallen.