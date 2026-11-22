i 50,8 Millionen Euro abgestaubt! Kriminelle nutzen für ihre Betrügereien immer öfter KI. iStock Betrugs-Alarm 51 Millionen weg! OeNB warnt jetzt alle Österreicher Kriminelle zocken Bankkunden ab: Im ersten Halbjahr 2026 entstand ein Schaden von 50,8 Millionen Euro – meist geben die Opfer das Geld selbst frei. Von Team Wirtschaft 22.11.2026, 13:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob per Überweisung, Bankomatkarte, Lastschrift oder E-Geld: Betrüger haben es verstärkt auf die Konten der Österreicher abgesehen. Wie vorläufige Daten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zeigen, summierten sich die Schäden im unbaren Zahlungsverkehr im ersten Halbjahr 2026 auf 50,8 Millionen Euro.

Das ist zwar ein Rückgang im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2025 (70 Millionen Euro), liegt aber deutlich über dem Wert aus dem ersten Halbjahr des Vorjahres (45,2 Millionen Euro). Im gesamten Jahr 2025 hatten Kriminelle sogar 115,4 Millionen Euro erbeutet – ein Plus von 64 Prozent gegenüber 2022.

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Opfer tappen selbst in die Falle

Besonders alarmierend ist, wie die Täter vorgehen. Statt klassischer technischer Hacks setzen kriminelle Netzwerke zunehmend auf KI-gestützte Täuschungen, gefälschte Identitäten und psychologische Tricks. "Besonders besorgniserregend ist die Bedeutung sozialer Manipulation: Im ersten Halbjahr 2026 waren 83,6 Prozent der Verluste bei betrügerischen Überweisungen darauf zurückzuführen, dass Menschen gezielt getäuscht und zur Freigabe von Zahlungen verleitet wurden", warnt Regina Fuchs, Direktorin der Hauptabteilung Statistik der OeNB.

Insgesamt seien durch betrügerische Überweisungen in den ersten sechs Monaten des Jahres 39 Millionen Euro verloren gegangen (zweites Halbjahr 2025: 58 Millionen Euro) – ein Wert, der noch immer über dem langjährigen Schnitt liegt. Zwar betont die Nationalbank, dass der Zahlungsverkehr generell sehr sicher sei und 2025 nur eine von rund 16.000 Transaktionen betroffen war. Doch bei rund 351.000 Betrugsfällen im Vorjahr ist die Bedrohung für Konsumenten allgegenwärtig.

Welt-Gipfel in Wien gegen Finanz-Kriminelle

Um den international agierenden Banden das Handwerk zu legen, lud die OeNB jüngst unter dem Motto "Fraud is global. Prevention must be too." zum "Global Payment Fraud & Financial Crime Summit 2026" nach Wien. Mit dabei waren unter anderem Experten von Interpol, Europol, der Europäischen Zentralbank (EZB), der Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie dem Bundeskriminalamt.

"Neue Technologien wie künstliche Intelligenz schaffen zusätzliche Risiken, bieten gleichzeitig aber auch neue Möglichkeiten, Betrug frühzeitig zu erkennen und zu verhindern", erklärte OeNB-Gouverneur Martin Kocher.

Auch OeNB-Direktor Josef Meichenitsch mahnte zu engerer Kooperation zwischen Banken, Behörden und Tech-Konzernen über Ländergrenzen hinweg: "Wer Opfer von Zahlungsbetrug wird, verliert oft nicht nur Geld, sondern auch das Vertrauen in digitale Zahlungen."

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Schutz bei Echtzeitüberweisungen

Ein genaues Auge werfen die Experten auf Echtzeitüberweisungen, über die im ersten Halbjahr 2026 bereits 96 Milliarden Euro abgewickelt wurden – mehr als im gesamten Jahr 2025. Immerhin sank hier die Betrugsrate von 0,045 auf 0,018 Prozent.

Helfen sollen künftig technische Hürden wie der verpflichtende Abgleich von Empfängername und IBAN sowie Aufklärungsprojekte wie eine gemeinsame Phishing-Simulation mit der Universität Wien und die Initiative "Generationen gemeinsam sicher" mit der Polizei.