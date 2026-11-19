i Die Polizei ermittelt im Betrugsfall Bild: Sabine Hertel (Symbolbild) Gefährlicher Betrug Frau verliert Tausende Euro an falschen Bankmitarbeiter Eine 45-jährige Österreicherin wurde am Mittwoch Opfer dreister Betrüger. Nach einer gefälschten E-Mail verlor sie mehrere Tausend Euro. Von 19.11.2026, 10:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein fieser Fake-Anruf kostet eine 45-Jährige nun ein kleines Vermögen: Am Mittwoch (18.11.2026) gegen 16.30 Uhr erhielt die Tirolerin eine E-Mail, die angeblich von einer Körperschaft öffentlichen Rechts stammte. Darin wurde sie aufgefordert, ihre Kreditkartendaten zu aktualisieren. Doch hinter der Nachricht steckten gemeine Gauner.

Falscher Bankmitarbeiter ruft an

Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Bankmitarbeiter telefonisch bei der Frau. Er warnte sie vor einem vermeintlichen Betrugsfall und forderte sie auf, ihr Bankkonto sperren zu lassen. Die 45-Jährige ließ ihr Konto daraufhin direkt bei ihrer Bank sperren. Anschließend erhielt sie einen Aktivierungscode, den sie den Betrügern am Telefon bekannt gab. Damit tappte sie endgültig in die Falle.

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Schaden geht in die Tausende

Erst als die Österreicherin anschließend die echte Bankhotline kontaktierte, flog der Betrug auf. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits zu spät: Die Täter hatten einen Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich angerichtet. Nun warnt die Polizei per Aussendung vor der miesen Masche – Ermittlungen laufen auf Hochtouren.