Ein fieser Fake-Anruf kostet eine 45-Jährige nun ein kleines Vermögen: Am Mittwoch (18.11.2026) gegen 16.30 Uhr erhielt die Tirolerin eine E-Mail, die angeblich von einer Körperschaft öffentlichen Rechts stammte. Darin wurde sie aufgefordert, ihre Kreditkartendaten zu aktualisieren. Doch hinter der Nachricht steckten gemeine Gauner.
Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Bankmitarbeiter telefonisch bei der Frau. Er warnte sie vor einem vermeintlichen Betrugsfall und forderte sie auf, ihr Bankkonto sperren zu lassen. Die 45-Jährige ließ ihr Konto daraufhin direkt bei ihrer Bank sperren. Anschließend erhielt sie einen Aktivierungscode, den sie den Betrügern am Telefon bekannt gab. Damit tappte sie endgültig in die Falle.
Erst als die Österreicherin anschließend die echte Bankhotline kontaktierte, flog der Betrug auf. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits zu spät: Die Täter hatten einen Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich angerichtet. Nun warnt die Polizei per Aussendung vor der miesen Masche – Ermittlungen laufen auf Hochtouren.