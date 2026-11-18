i Der Jugendliche wurde aus der Justizanstalt Innsbruck entlassen. APA-Images / Weingartner-Foto Anschlag geplant Terror-Teenie aus U-Haft entlassen – Schule zittert Ein 15-Jähriger soll einen Anschlag geplant haben. Nun wurde er aus der U-Haft entlassen. An seiner Schule herrscht Unruhe. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 14:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein Hinweis von einem ausländischen Partnerdienst, welcher die österreichischen Behörden auf einen 14-jährigen Burschen aus dem Tiroler Oberland aufmerksam machte. Der Schüler soll in seinem Kinderzimmer einen Anschlag geplant haben. Im Juli kam es dann zu einer Razzia an der Adresse des Jugendlichen.

Damals wurde der Teenager wegen "Gefahr im Verzug" festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung stellten die Ermittler umfangreiches Material sicher. Darunter befanden sich ein Kampfmesser, eine Air-Soft-Waffe sowie zwei taktische Helme. Einer davon war mit einer GoPro-Kamera ausgestattet, die offenbar für Livestreams von Anschlägen vorgesehen gewesen sein soll. Des Weiteren wurden eine Stichschutzweste, rechtsgerichtetes Propagandamaterial und Insignien des Dritten Reichs entdeckt, berichtete die "Tiroler Tageszeitung".

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DSN hält Teenager für gefährlich

Der 14-Jährige soll nicht nur selbst einen Anschlag geplant haben. Laut den Ermittlungen habe er auch einen jungen Schweden zu einem Anschlag überreden wollen. Der Bursch soll sich über das Online-Netzwerk "The COM" mit Gleichgesinnten vernetzt haben. Dabei habe sich der Jugendliche auch über Gewaltfantasien ausgetauscht.

Gegen den inzwischen 15-Jährigen wird wegen terroristischer Straftaten in Verbindung mit versuchter Bestimmung zum Mord bzw. Beitragshandlungen zum versuchten Mord ermittelt. Für vier Monate befand sich der Jugendliche in der Justizanstalt Innsbruck in Untersuchungshaft. Wie bereits berichtet, kam er am 9. November unter Auflagen gelinderer Mittel wieder frei.

Seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde daraufhin Beschwerde eingelegt. Das Rechtsmittel hat allerdings keine aufschiebende Wirkung. Besonders brisant: Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) halte den 15-Jährigen weiterhin für ausgesprochen gefährlich.

Schulleitung will beruhigen

Für seine Entlassung wurde dem Teenager unter anderem ein regulärer Schulbesuch aufgetragen. Dies sorgte für Unruhe an der Schule, die der Bursch zuletzt besucht hatte. Man befürchte, dass der 15-Jährige seine Anschlagspläne weiter verfolgen könnte. Dafür gebe es allerdings keine Anzeichen. Bisher soll sich der Jugendliche an alle vom Gericht auferlegten Weisungen halten.

Nun hatte sich auch die Schulleitung der betroffenen Bildungseinrichtung mit einem Rundschreiben an Lehrer, Eltern und Schüler zu Wort gemeldet. Demnach sei der 15-Jährige nicht am Schulstandort anwesend. Er würde den Unterricht im Home-Office absolvieren. Man würde mit der Bildungsdirektion in enger Abstimmung stehen und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, damit der Schulalltag sicher, ruhig und geordnet ablaufen könne.

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Das sagt die Bildungsdirektion

Gegenüber der APA war die Schule allerdings nicht zu einer Stellungnahme bereit. Auch die Bildungsdirektion hüllte sich größtenteils in Schweigen. Auf Fragen zu ergriffenen Maßnahmen, der Stimmungslage an der Schule und dem Kontakt zum 15-Jährigen wollte man nicht weiter eingehen. Die Sache solle dadurch nicht weiter aufgeschaukelt werden. Gleichzeitig ließ man auf APA-Anfrage wissen, dass man alles tun würde, um die Lage zu beruhigen.

Gleichzeitig würden die Ermittlungen gegen den Jugendlichen weiterlaufen. Unklar bleibt, wann eine Anklageschrift eingebracht werde. Seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck hieß es, dass dies aktuell "nicht absehbar" sei.