i Der Mann wurde am Landesgericht Innsbruck freigesprochen. APA-Images / APA / BARBARA GINDL Gericht spricht ihn frei Nackt vor Kirche gefilmt – Mann reißt Frau Handy weg Kurioser Nackt-Eklat in Tirol! Ein Mann zog vor einer Kirche blank. Als eine 53-Jährige ihn filmte, eskalierte die Situation. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 12:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was als "Fünfziger"-Feier begann, endete in Innsbruck in einem Eklat, der nun ein rechtliches Nachspiel hatte. Die Protagonisten waren mehrere alkoholisierte Personen, die sich gerade auf dem Heimweg befanden. Dabei kam es zwischen einem 59-Jährigen und einem weiteren Mann zu einer Auseinandersetzung.

Der 59-Jährige dürfte sich durch den Spott seines Kontrahenten so stark provoziert gefühlt haben, dass er auf dem Vorplatz einer Kirche die Hosen runter ließ. Daraufhin zückte eine ebenfalls anwesende 53-Jährige ihr Handy und begann den nackten Mann zu filmen. Dieser bemerkte die nicht ganz so heimliche Videoaufnahme und entriss der Frau das Handy.

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Frau zeigte nackten Mann an

Damit begab sich der inzwischen wieder angezogene 59-Jährige auf die Flucht. Er wurde schlussendlich von einem Bekannten gestoppt, der dafür sorgte, dass die 53-Jährige ihr Telefon zurückerhielt. Die Causa fand dadurch allerdings kein Ende. Die Frau zeigte den 59-Jährigen wegen Nötigung und schwerer Körperverletzung an, da sie beim Entreißen des Handys zu Sturz gekommen sei.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, musste sich der Gefilmte nun am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Sein Anwalt stellte klar, dass die Abnahme des Handys nicht den guten Sitten widersprochen hätte, da der 59-Jährige ohne seine Einwilligung nackt gefilmt worden sei. Er habe lediglich die Weiterverbreitung verhindern wollen.

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Das Urteil

Am Ende wurde der 59-Jährige freigesprochen. Demnach stelle das flüchtige Entreißen des Telefons keine tatbestandsmäßige Gewalt dar, hieß es seitens des Richters. Des Weiteren bestand seitens des Mannes ein legitimes Interesse eine mögliche Weiterverbreitung des Videos zu unterbinden. Zudem könne man im Zweifel nicht sagen, dass die Frau tatsächlich durch den Beschuldigten zu Sturz kam.