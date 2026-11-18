i Der Prozess fand am Innsbrucker Landesgericht statt. APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger Anzeigen, Gewalt & Co. Tiroler Familie beschäftigt Behörden seit fünf Jahren Fünf Jahre lang beschäftigte ein Tiroler Familienkrieg die Justiz. Der Vater sitzt bereits im Gefängnis. Nun wurde die Tochter verurteilt. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 20:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fünf Polizeiinspektionen, drei Staatsanwälte, das Landesgericht, das Oberlandesgericht und den Obersten Gerichtshof – all diese Behörden und Personen hat eine Tiroler Familie in den vergangenen fünf Jahren beschäftigt. Es ging um Anzeigen, Gewaltvorwürfe und gegenseitige Lügen-Anschuldigungen.

Am Mittwoch dürfte in der Causa am Innsbrucker Landesgericht wohl endlich ein Schlusspunkt gesetzt worden sein. Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, begann die Geschichte bereits im Jahr 2021. Demnach hätten sich die Familienmitglieder gegenseitig mit Anzeigen und Gegenanzeigen terrorisiert. Richtig brisant wurde es dann aber zwei Jahre später.

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Vater verurteilt

Damals erhoben die Mutter und die Geschwister schwere Vorwürfe gegen den Familienvater. Er soll seiner damaligen Ehefrau – das Paar ist inzwischen geschieden – dreimal die Nase gebrochen haben. Zudem habe der Geschäftsmann ihr ein Messer in den Oberschenkel gerammt. Auch seine Kinder habe er regelmäßig geschlagen.

Auf die Anzeige folgten Ermittlungen, ein Prozess und im Juni 2024 die Verurteilung des 57-Jährigen. Der Ehemann fasste in der Verhandlung acht Jahre hinter Gittern aus. Damit hatte es sich allerdings nicht erledigt.

Tochter sorgt für Wende

Im Oktober 2025 überlegte es sich die Tochter (34), die inzwischen in Belgien lebt, plötzlich anders. Sie änderte ihre Aussage und gab an, in der Verhandlung gelogen zu haben. Als Grund gab die 34-Jährige an, dass ihre Mutter sie mit einer außerehelichen Affäre erpresst und zu der Aussage gezwungen hätte.

Seitens der Staatsanwaltschaft wurde dieser Version allerdings wenig Glauben geschenkt. Somit musste sich die 34-Jährige nun vor Gericht verantworten, weil sie ihre Mutter verleumdet haben soll. In dem Prozess blieb die Tochter aber bei ihrer nunmehrigen Aussage.

Mutter hat brisanten Verdacht

Die Mutter betonte, dass sie damals die Wahrheit gesagt habe und verwies auf entsprechende medizinische Befunde, die die Gewaltexzesse ihres Mannes dokumentierten. Dann rechnete die Frau eiskalt mit der Beschuldigten ab: "Sie ist nicht mehr meine Tochter."

Die Mutter sagte, dass es der 34-Jährigen immer nur um Geld gegangen sei. Dies dürfte auch der Grund für ihren Sinneswechsel gewesen sein. So soll der inhaftierte Vater seiner Tochter Geld für eine Falschaussage geboten haben, vermutete das Opfer.

Der Vater versuchte – nachdem die 34-Jährige ihre Aussage geändert hatte – bereits den Fall neu verhandeln zu lassen. Vom Landesgericht und dem Oberlandesgericht hagelte es diesbezüglich allerdings Absagen.

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Das Urteil

Den größten Redeanteil in der einstündigen Verhandlung soll laut dem Bericht die Staatsanwältin gehabt haben. Sie zählte die lange Vorgeschichte der Familie mit der Justiz auf und forderte einen Schuldspruch für die Angeklagte – wohl auch in der Hoffnung, dass sich die Causa damit endgültig erledigt hat.

Die Richterin folgte dieser Forderung und verurteilte die 34-Jährige zu einer Geldstrafe von 2400 Euro. Als mildernder Umstand wurde die bisherige Unbescholtenheit der Angeklagten ins Spiel gebracht. Somit blieb ihr eine mögliche Haftstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren erspart.