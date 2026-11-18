i Zwei junge Männer gerieten am Sonntag am Großglockner in Bergnot. iStock Neue Details Glockner-Rettung: Teenager (15) packt aus Zwei Männer mussten am Großglockner gerettet werden. Jetzt erzählt der 15-Jährige, was aus seiner Sichtpassiert ist – und räumt auch Fehler ein. Von Österreich Heute 18.11.2026, 17:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast 20 Stunden am Berg, dann der Notruf: Zwei Jugendliche aus Baden-Württemberg (15 und 18 Jahre) gerieten am Sonntag, 15. November, am Großglockner in Osttirol in Bergnot. Sie waren völlig erschöpft, durchnässt und unterkühlt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie schließlich unverletzt ins Tal.

Doch nun gibt es Wirbel um den Einsatz. Der 15-Jährige hat sich beim Bergsportmagazin "Alpin" gemeldet und widerspricht mehreren Angaben aus dem Polizeibericht.

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"Wir waren nicht am Gipfel"

Laut Polizei hatten die beiden beim Aufstieg Schwierigkeiten, den richtigen Weg zu finden. Anschließend seien sie vom Gipfel des 3.798 Meter hohen Großglockners abgestiegen. Der 15-Jährige schildert den Ablauf anders: Die Jugendlichen hätten den Gipfel gar nicht erreicht. Schon bei der Erzherzog-Johann-Hütte auf 3.454 Metern seien sie umgekehrt, weil es dem 18-Jährigen nicht gut gegangen sei.

Auch beim Aufstieg hätten sie sich nicht verirrt. Sie hätten lediglich spontan entschieden, über den Gletscher statt auf dem Normalweg weiterzugehen. Der Jugendliche vermutet, dass es bei den Angaben gegenüber der Polizei zu einem Missverständnis gekommen sein könnte.

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Fremde Spuren werden zur Falle

Der Abstieg habe zunächst gut funktioniert. Dann sei ihnen eine Stelle zu gefährlich erschienen. Um sie zu umgehen, folgten sie anderen Spuren im Schnee. Doch diese endeten plötzlich.

Auf der Suche nach einem neuen Weg gerieten die beiden in immer tieferen Schnee. Ihre Schuhe wurden nass, die Kräfte schwanden. Der 15-Jährige war nach eigenen Angaben bereits unterkühlt. Sein älterer Begleiter setzte schließlich gegen 18.30 Uhr den Notruf ab. Die Bergrettung Kals versuchte zunächst, den Jugendlichen telefonisch den Weg zu weisen.

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Als sie auch mehr als zwei Stunden später noch im hochalpinen Gelände festsaßen, wurde der Notarzthubschrauber "Christophorus 7" alarmiert. Gegen 20.50 Uhr konnten die beiden auf rund 2.800 Metern Seehöhe nahe dem Mürztalersteig gefunden und zum Lucknerhaus geflogen werden.

Vorbereitung mit Videos und Ausrüstung

Kritik gab es nach der Rettung auch an der mangelnden Erfahrung der beiden. Der 15-Jährige bestätigt, dass sie zuvor noch nie eine Hochtour unternommen hatten. Unvorbereitet seien sie aber nicht gewesen: Sie hätten sich mit Internetseiten, Videos in sozialen Medien, Ausdauertraining und Übungen im Gelände auf die Tour vorbereitet. Auch Kontakt zu anderen Bergsteigern habe es gegeben.

Außerdem seien sie bereits auf anspruchsvollen Zweitausendern und mehrfach auf der Zugspitze unterwegs gewesen. Zur Ausrüstung gehörten unter anderem Steigeisen, Eispickel, Helm, Seil, Klettersteigset und zusätzliche Kleidung.

Teenager räumt Fehler ein

Im Nachhinein sieht der 15-Jährige einige Entscheidungen kritisch. Vor allem das Abweichen von der ursprünglichen Abstiegsroute sei ein Fehler gewesen. Künftig würde er nicht mehr fremden Spuren folgen, sondern auf dem bekannten Weg bleiben.

Auch den Zeitpunkt der Tour hinterfragen die beiden inzwischen. Angesichts der schwierigen Verhältnisse hätten sie die Besteigung möglicherweise zu früh im Jahr versucht. Für die Jugendlichen endete der Ausflug jedenfalls glimpflich: Trotz Erschöpfung und Unterkühlung kamen beide ohne Verletzungen davon.