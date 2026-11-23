i Neue Vorwürfe im Nvidia-Skandal: Die Ex-Geliebte von Jensen Huang soll Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gehabt haben. Reuters Kontakt zu Geheimdienst Nvidia-Skandal – neue Vorwürfe gegen Ex-Geliebte Neue Vorwürfe im Nvidia-Skandal: Die Ex-Geliebte von Jensen Huang soll Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gehabt haben. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 08:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Skandal rund um den Chip-Hersteller Nvidia gibt es neue Vorwürfe. Alice Huang, die eine Affäre mit dem damaligen Konzernchef Jensen Huang hatte, soll mehr als ein Jahr lang Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst gepflegt haben. Das geht aus einem Bericht der "New York Times" ("NYT") hervor.

Laut der Zeitung stand die Chinesin zwischen Frühjahr 2025 und Herbst 2026 mit einem Mitarbeiter des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit in Kontakt. Die Informationen stammen demnach von Personen, die Einblick in Geheimdienstberichte über die Treffen hatten.

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Spionageverdacht wird untersucht

Ob Huang tatsächlich als Spionin tätig war, steht allerdings nicht fest. Innerhalb der US-Regierung gab es Zweifel an entsprechenden ersten Hinweisen. Nachdem die "NYT" im Oktober über die Vorwürfe berichtet hatte, gab Jensen Huang zwei Wochen später seinen Rücktritt bekannt.

Eine endgültige Bewertung liegt laut US-Justizminister Todd Blanche noch nicht vor. Geheimdienstkoordinator Jay Clayton erklärte am Sonntag ebenfalls, dass die Ermittlungen weiterhin andauern.

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Verdacht auf illegalen Chip-Handel

Auch Huangs frühere Geschäftstätigkeit beschäftigt die US-Behörden. Sie stand einst an der Spitze von Megaspeed International, einem Unternehmen aus Singapur, das Nvidia-Produkte im Wert von mehreren Milliarden Dollar erwarb.

Seit 2024 wird untersucht, ob Megaspeed KI-Chips des US-Herstellers unerlaubt nach China geliefert haben könnte.