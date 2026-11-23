i Am 27. November lockt der Black Friday mit Rabatten. Die AK warnt vor Fake-Shops, Preisfallen und versteckten Kosten. istock "Schnäppchen" werden teuer Fake-Shops und Preisfallen – das droht am Black Friday Am 27. November lockt der Black Friday mit Rabatten. Die AK warnt vor Fake-Shops, Preisfallen und versteckten Kosten. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 09:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenige Klicks, hohe Rabatte und scheinbar unschlagbare Preise: Am 27. November startet mit dem Black Friday wieder die große Schnäppchenjagd. Die Arbeiterkammer (AK) mahnt allerdings zur Vorsicht. Denn hinter vielen Aktionen stecken keine echten Preisvorteile.

"Black Week, Black Friday, Cyber Monday – bereits davor und danach gibt es viele Angebote, die oft mehr Schein als Sein sind", warnt AK-Konsumentenschützer Jakob Kalina.

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Nicht jeder Rabatt lohnt sich

Besonders bei zeitlich begrenzten Aktionen sollten Käufer einen kühlen Kopf bewahren. Händler müssen Preisnachlässe auf Basis des niedrigsten Preises der vergangenen 30 Tage bewerben. Das wird jedoch nicht immer eingehalten. Vergleichsportale wie Geizhals oder Idealo helfen dabei, die tatsächliche Preisentwicklung nachzuvollziehen.

Auch vermeintliche Mega-Rabatte gelten häufig nur für einzelne Produkte. Dazu kommen mögliche Zusatzkosten für Versand, Rücksendungen oder Zoll. Wer Elektrogeräte kauft, sollte außerdem die Modellnummer kontrollieren – oft werden ältere Geräte günstiger angeboten.

Vorsicht vor betrügerischen Shops

Rund um den Black Friday versuchen auch Kriminelle, Käufer mit extrem niedrigen Preisen anzulocken. Gefälschte Onlineshops sind teilweise kaum von echten zu unterscheiden. Die AK empfiehlt deshalb, Anbieter auf fakeshop.at zu überprüfen und Vorauszahlungen zu vermeiden.

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Misstrauisch sollte man auch bei auffälligen Kundenbewertungen werden. Vor dem Bezahlen lohnt sich zudem ein Blick in den Warenkorb, um unerwünschte Zusatzprodukte oder teure Garantieverlängerungen zu entdecken.

Diese Rechte gelten beim Kauf

Bei Onlinebestellungen besteht grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht ab Erhalt der Ware. Im Geschäft gibt es dieses Recht nur, wenn es freiwillig angeboten wird.

Die AK rät außerdem, vor einem Neukauf bestehende Gewährleistungsansprüche und Reparaturmöglichkeiten zu prüfen. Für mangelhafte Waren gilt grundsätzlich eine zweijährige Gewährleistung. Seit Oktober 2026 verlängert sich diese bei einer Reparatur innerhalb der Frist auf drei Jahre für das gesamte Produkt.