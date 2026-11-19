i Der Mega-Einkaufstag Black Friday steht wieder an. REUTERS "Günstiger" Shoppingtag Black Friday: So viel Rabatt erwarten Österreicher Am 27. November lockt der Black Friday mit Rabatten. Eine neue Umfrage zeigt, wie viel die Österreicher ausgeben wollen und wo sich Sparen lohnt. Von Österreich Heute 19.11.2026, 14:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Black Friday in einer Woche, viele Österreicher hoffen auf kräftige Preisnachlässe. Laut einer aktuellen Umfrage der Preisvergleichsplattform idealo wollen 49 Prozent der heimischen Online-Shopper am 27. November zuschlagen. 20 Prozent verzichten übrigens auf die Rabattschlacht.

Die Erwartungen sind hoch: 83 Prozent der Kaufinteressierten rechnen mit mehr als zehn Prozent Ersparnis. Jeder Dritte (33 Prozent) hofft sogar auf Preisnachlässe zwischen 21 und 40 Prozent.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Männer wollen deutlich mehr Geld ausgeben

Besonders groß ist die Vorfreude bei den Jungen. In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen wollen 63 Prozent am Black Friday einkaufen.

Beim geplanten Budget zeigen sich deutliche Unterschiede: Männer wollen im Schnitt 435 Euro ausgeben, Frauen 270 Euro. Während Männer vor allem auf günstige Elektronik hoffen, stehen bei Frauen Mode und Accessoires höher im Kurs.

Fernseher plötzlich um 450 Euro billiger

Dass sich das Warten auf den Black Friday auszahlen kann, zeigen Preisdaten aus dem Vorjahr. Ein 65-Zoll-Fernseher von Samsung kostete am Black Friday 2025 nur noch 1.149 Euro. Wenige Tage zuvor waren dafür noch 1.599 Euro fällig. Das entspricht einer Ersparnis von 450 Euro beziehungsweise rund 28 Prozent.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Allerdings ist nicht jedes vermeintliche Schnäppchen tatsächlich eines. Bei Laufschuhen war in der Black Week 2025 nur jedes zehnte untersuchte Produkt günstiger als zum niedrigsten Preis der vorangegangenen 90 Tage. Bei Tablets traf das auf rund jedes zwölfte Produkt zu, bei Kaffeevollautomaten auf etwa jedes 17.

Mit diesen fünf Tipps sparst du wirklich Wer am Black Friday einkaufen möchte, sollte sich nicht allein von hohen Rabattangaben leiten lassen, hier die Tipps von idealo: Preise vorher prüfen: Ein Blick auf die Preisentwicklung der vergangenen Monate zeigt, ob ein Angebot tatsächlich günstig ist. Versandkosten beachten: Entscheidend ist der Gesamtpreis inklusive Lieferung. Wunschpreis festlegen: Ein Preisalarm kann helfen, unnötige Spontankäufe zu vermeiden. Rückgabe prüfen: Vor dem Kauf auf Rücksendekosten und Widerrufsfristen achten. Ältere Modelle vergleichen: Gerade bei Elektronik können Vorgängermodelle eine günstigere Alternative sein.

Diese Produkte sind besonders gefragt

Im vergangenen Jahr waren Smartphones die meistgesuchte Produktkategorie auf idealo.at, gefolgt von Smartwatches und Fernsehern.

Besonders stark stieg während der Black Week das Interesse an LEGO-Spielzeug. Die Nachfrage lag um 530 Prozent über dem wöchentlichen Durchschnitt im Oktober. Auch Spielekonsolen (+392 Prozent) und Heißluftfritteusen (+380 Prozent) waren gefragt.