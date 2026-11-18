i Ein Lotto-Spieler aus Oberösterreich hat den großen Gewinn abgestaubt IMAGO/Bihlmayerfotografie (Symbolbild) Auf einen Schlag Oberösterreicher wird bei allerletzter Chance Millionär Millionen-Jubel in Oberösterreich! Ein Normalschein knackt den Lotto-Sechser und bringt 1,2 Millionen Euro. Auch beim Joker gibt es einen Gewinner. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 19:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen-Jubel in Oberösterreich! Bei der Lottoziehung am Mittwoch (18. November) hat ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin alle sechs Zahlen richtig getippt. Der einzige Sechser bringt 1,2 Millionen Euro. Besonders bemerkenswert: Der Volltreffer gelang auf einem ganz gewöhnlichen Normalschein.

Lotto Gewinnzahlen: 3 16 17 18 23 44 ZZ: 40 *

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Genau diese sechs Gewinnzahlen standen auf dem Normalschein aus Oberösterreich. Damit darf sich eine Person über den Millionengewinn freuen. Laut den "Heute"-Infos war es der zweite von insgesamt nur zwei Tipps auf dem Schein, der den Millionengewinn brachte.

Einen Fünfer mit Zusatzzahl gab es hingegen nicht. In diesem Gewinnrang wartet bei der nächsten Ziehung deshalb ein Jackpot von zusätzlich 74.605,82 Euro.

55 Spieler gewinnen mehr als 1.300 Euro

Auch in den übrigen Gewinnrängen gab es zahlreiche Treffer. Insgesamt 55 Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer und erhalten dafür jeweils 1.330,30 Euro.

Weitere 133 Tipps trafen vier Richtige samt Zusatzzahl. Dafür gibt es jeweils 161,80 Euro. Ein einfacher Vierer bringt 57,60 Euro, ein Dreier 5,90 Euro.

LottoPlus: Kein einziger Sechser

Bei den beiden LottoPlus-Ziehungen am Mittwoch blieb der höchste Gewinnrang unbesetzt. In beiden Ziehungen gab es keinen Sechser. Die jeweilige Gewinnsumme des höchsten Ranges wurde deshalb auf die Gewinner des nächstniedrigeren Gewinnranges aufgeteilt.

LottoPlus 1. Ziehung: 18 20 28 29 35 43*

LottoPlus 2. Ziehung: 9 10 24 28 34 42*

Joker geknackt! Mehr als 162.000 Euro gewonnen

Auch beim Joker gab es am Mittwoch Grund zum Jubeln. Ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin traf die vollständige Joker-Kombination und kassiert 162.095,50 Euro.

Zehn weitere Spielteilnehmer erzielten fünf richtige Stellen und dürfen sich über jeweils 12.000 Euro freuen.

Joker Zahl: 6 6 6 3 9 8*

Die nächste reguläre Ziehung findet am Sonntag, dem 22. November 2026, statt.

Fatale Fehler-Falle für Neo-Millionäre

Ein Gewinner sollte sich am besten noch vor dem großen Abkassieren in der Lotto-Zentrale gut beraten lassen. Denn landen plötzlich Millionen auf dem Konto, begehen viele Lotto-Gewinner auch kapitale Fehler.

Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung enthüllten Experten von zwei der größten Lotto-Gesellschaften Deutschlands die größten Sünden und zeigten, wie man sie vermeiden kann:

Diese Vornamen gewinnen am häufigsten

Die Auswertung eines deutschen Lotteriebetreibers zeigt, dass es durchaus Menschen gibt, denen Fortuna öfters zulächelt. Könnte es am Vornamen liegen? Der Datensatz zeigt: Männer mit diesen Vornamen haben die Nase vorne.

*Alle Angaben ohne Gewähr!