i Es drohen weitere Kündigungen! Das sagen derzeit mehr als 20 Prozent der Unternehmer. APA-Images / EXPA / Michael Gruber Neue Studie alarmiert Job-Schock! Jede vierte Firma baut Personal ab Jede vierte befragte Firma in Österreich hat zuletzt Personal abgebaut. Eine neue Studie zeigt: Weitere Jobverluste und Preiserhöhungen drohen. Von Österreich Heute 18.11.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Arbeitsplätze in Gefahr! Eine neue Studie zeichnet ein düsteres Bild. Viele Betriebe kämpfen mit hohen Kosten, schwachen Umsätzen und unsicheren Zukunftsaussichten. Die Folgen könnten Arbeitnehmer und Konsumenten deutlich zu spüren bekommen.

Besonders alarmierend: 25,1 Prozent der befragten Unternehmen haben in den vergangenen Monaten Personal abgebaut. Das zeigt die neue Studie "Wirtschaftslage Mittelstand in Österreich, Herbst 2026" der Creditreform Wirtschaftsforschung.

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Weitere Kündigungen drohen

Es könnte noch schlimmer kommen: Laut Studie planen 20,9 Prozent der befragten Firmen, im kommenden Halbjahr weitere Stellen abzubauen. Nur 9,5 Prozent wollen zusätzliche Mitarbeiter einstellen.

Besonders angespannt ist die Situation im Baugewerbe. Dort rechnen sogar 28,2 Prozent der Unternehmen mit einem Personalabbau. Die Studienautoren halten fest: "In den kommenden Monaten dürften im Mittelstand kaum neue Stellen entstehen."

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Jetzt drohen auch höhere Preise

Doch nicht nur beim Arbeitsplatz gibt es schlechte Nachrichten. Auch für die Geldbörse der Österreicher könnte es ungemütlich werden.

35,6 Prozent der befragten Unternehmen planen, ihre Preise in den kommenden Monaten zu erhöhen. Im Vorjahr waren es erst 20,8 Prozent.

Besonders häufig sind Preiserhöhungen bei Dienstleistungen geplant (39,9 Prozent). Im Handel will jedes dritte befragte Unternehmen (33,3 Prozent) mehr verlangen. Die Creditreform warnt: "Damit dürfte sich der Preisauftrieb weiter verstärken."

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Mehr als 20 Firmenpleiten pro Werktag

Wie schwierig die wirtschaftliche Lage weiterhin ist, zeigen auch die Insolvenzzahlen. Von Jänner bis September 2026 mussten in Österreich 5.115 Unternehmen Insolvenz anmelden. Das entspricht mehr als 20 Firmenpleiten pro Werktag.

Gleichzeitig meldeten 30,6 Prozent der befragten Betriebe zuletzt Umsatzrückgänge. Nur 20,4 Prozent konnten ihre Umsätze steigern.

Eine schnelle Erholung ist laut Studie nicht in Sicht. Zwar hat sich die Stimmung gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert, doch die wirtschaftlichen Aussichten bleiben angespannt. Die Studienautoren kommen zu einem ernüchternden Schluss: "Der prognostizierte Konjunkturaufschwung dürfte am Mittelstand weitgehend vorbeigehen."