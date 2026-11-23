i Rücktritt vom Rücktritt: Jensen Huang ist zurück als Nvidia-Boss! Reuters Zurück an der Spitze Nvidia-Knalleffekt! Jensen Huang ist wieder CEO Paukenschlag beim KI-Riesen Nvidia! Nach seinem überraschenden Rücktritt kehrt Jensen Huang mit sofortiger Wirkung an die Konzernspitze zurück. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag beim US-Chipgiganten Nvidia! Nur wenige Tage nach seinem überraschenden Rücktritt kehrt Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurück. Der Verwaltungsrat hat den 63-Jährigen am Montag (23. November) mit sofortiger Wirkung wieder zum Präsidenten und Vorstandschef ernannt. Auch seinen Sitz im Verwaltungsrat erhält der Nvidia-Mitgründer zurück.

Besonders bemerkenswert: Noch in der vergangenen Woche hatte das Unternehmen eine Rückkehr Huangs ausgeschlossen. Nun hat sich der Verwaltungsrat einstimmig für seine Wiedereinsetzung ausgesprochen.

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Vorstand vollzieht spektakuläre Kehrtwende

Der Entscheidung gingen mehrere Gespräche und Treffen mit Huang voraus. Dabei habe sich der Verwaltungsrat davon überzeugt, dass der Manager offen und ehrlich mit den Verantwortlichen kommuniziert habe und weiterhin in der Lage sei, den Konzern zu führen.

„Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Jensen die richtige Person ist, um Nvidia zu führen.“ Harvey Jones Verwaltungsratsvorsitzender

Auch hochrangige Vertreter der US-Regierung wurden in die Entscheidungsfindung eingebunden. Auf Grundlage dieser Gespräche sei der Verwaltungsrat überzeugt, dass Huangs Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle.

"Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Jensen die richtige Person ist, um Nvidia zu führen", erklärte Verwaltungsratsvorsitzender Harvey Jones. Seine Wiedereinsetzung liege im Interesse der Aktionäre, Beschäftigten, Partner und Kunden.

Rücktritt nach Geheimdienstberichten

Huang war erst am 12. November von seinen Funktionen als CEO, Präsident und Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten. Hintergrund waren Berichte über einen mutmaßlichen ausländischen Geheimdienstversuch, bei dem der Nvidia-Gründer ins Visier geraten sein soll.

Nvidia hatte daraufhin eine Untersuchung durch unabhängige Verwaltungsratsmitglieder eingeleitet. Externe Rechtsberater wurden hinzugezogen, um die Hintergründe aufzuklären. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.

Der Verwaltungsrat betonte ausdrücklich, dass sie trotz Huangs Rückkehr bis zum Ende fortgesetzt werde. Huang habe seine volle Unterstützung zugesichert und werde weiterhin mit den Ermittlern zusammenarbeiten.

Huang: "Ich kann es kaum erwarten"

Der wieder eingesetzte Nvidia-Chef zeigte sich nach der Entscheidung erleichtert. "Es ist mir eine Ehre, zu Nvidia zurückzukehren und eines der bedeutendsten Technologieunternehmen der Welt am Beginn einer neuen industriellen Revolution zu führen", erklärte Huang.

Er bedankte sich beim Verwaltungsrat für das Vertrauen und bei seinen Mitarbeitern, Geschäftspartnern und seiner Familie für die Unterstützung. Besonders deutlich wurde er zum Schluss seiner Stellungnahme: "Ich kann es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen."

Während Huangs Abwesenheit hatte Finanzchefin Colette Kress vorübergehend die Konzernführung übernommen. Sie gibt die Funktion als Interims-CEO nun wieder ab und konzentriert sich auf ihre bisherigen Aufgaben als Finanzvorständin. Verwaltungsratschef Harvey Jones bleibt weiterhin Vorsitzender des Gremiums.

Nvidia verschärft Sicherheitskontrollen

Parallel zur Wiedereinsetzung des Konzernchefs will Nvidia seine internen Kontrollmechanismen ausbauen. Ein neu geschaffenes Komitee für nationale Sicherheit und Exportkontrollen soll die Einhaltung von Handelsvorschriften überwachen und entsprechende Risiken prüfen. Dafür sollen auch externe Experten mit Erfahrung in Sicherheitsfragen hinzugezogen werden.

Zusätzlich sucht das Unternehmen nach einem Chief Compliance Officer, der künftig die Einhaltung wichtiger Vorschriften im gesamten Konzern überwachen soll. Nvidia kündigte außerdem an, weiterhin mit den zuständigen Behörden bei laufenden Untersuchungen zusammenzuarbeiten.

Für den weltgrößten Anbieter wichtiger KI-Chips bedeutet die Entscheidung vor allem eines: Der langjährige Konzernchef ist zurück an der Spitze. Die Fragen rund um die mutmaßlichen Geheimdienstaktivitäten sind damit allerdings noch nicht abschließend geklärt.