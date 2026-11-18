i Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang ist in eine "Honigfalle" getappt. Er hatte eine Affäre mit einer chinesischen Spionin. IMAGO/Matrix Images Kolumne LiebesLeben Lederjacken-Libido: Multimilliardär in der "Honigfalle" Auch als Chef eines weltweit führenden Tech-Unternehmen ist man nicht davor gefeit, Lust über Vernunft zu stellen. Jensen Huang ist einer von vielen. Von Sandra Kartik 18.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seine Leidenschaft für schwarze Luxus-Lederjacken soll bereits ein eindeutiges Indiz für sein Schwerenötertum gewesen sein, befinden US-Medien. Jensen Huang, KI-Visionär und bis vor wenigen Tagen noch Chef des zweitgrößten Tech-Unternehmens der Welt, ließ sich verführen wie ein unbedarfter Anfänger.

Er war weder der erste noch letzte (mächtige) Mann, der außerehelich nach Begegnungen suchte. Doch der 63-Jährige vergaß sich ausgerechnet in den Armen einer Frau, die sich als chinesische Spionin entpuppte.

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Selbst als Mastermind künstlicher Intelligenz hatte er die "Honigfalle" nicht durchschaut und tappte blindlings hinein. Wie Winnie Puuh, ohne Hose, angelockt von der süßen Versuchung.. Der Multimilliardär setzte sein Lebenswerk für die Leidenschaft aufs Spiel, verlor seinen Job und seine Glaubwürdigkeit. Neben der KI-Revolution und seiner fatalen Affäre fand er außerdem Zeit für zwei weitere Geliebte. Sein amouröses Multitasking mag manch Gleichgesinnten beeindrucken. Doch aus einem Mann mit Pioniergeist ist eine Lachnummer geworden, der dafür in Erinnerung bleiben wird, wie leicht er sich den Blick durch seine Libido vernebeln ließ, sobald er seine Lederjacke ablegte.