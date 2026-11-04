i ? Amalie Olufsen komplett nackt Playboy-Beauty ist Single – jetzt hat sie einen Plan Amalie Olufsen (28) ist beruflich erfolgreich, doch in der Liebe läuft es nicht rund. Jetzt denkt das Playmate über eine deutsche Kuppelshow nach. Von André Wilding 04.11.2026, 07:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf den Titelseiten internationaler Magazine ist Amalie Olufsen (28) längst ein bekanntes Gesicht. Privat sieht es bei der norwegischen Schönheit allerdings ganz anders aus. Während ihre Karriere als Playmate immer neue Höhepunkte erreicht, wartet sie in Sachen Liebe weiterhin auf den Richtigen.

"Ich bin immer noch Single und hatte schon ewig keine Dates mehr", verrät die 28-Jährige gegenüber der deutschen "Bild". Besonders verzweifelt klingt sie dabei aber nicht. "Ich liebe mein Leben so, wie es ist. Ich glaube, wenn es passiert, dann passiert es eben."

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Playmate denkt über Kuppelshow nach

Ganz dem Zufall überlassen möchte Olufsen ihr Liebesglück dann aber offenbar doch nicht. Die Norwegerin spielt mit dem Gedanken, bei einer Fernsehsendung auf Partnersuche zu gehen.

"Ich sollte mich bei einer deutschen Dating-Show bewerben", erklärt sie gegenüber der deutschen Boulevardzeitung. Vielleicht findet sich auf diesem Weg ja endlich der passende Mann.

Beruflich läuft es für die 28-Jährige jedenfalls bestens. Aktuell feiert sie ihr Comeback im deutschen "Playboy". Anlässlich des 66. Geburtstags des berühmten Bunny-Kostüms stand sie für eine große Fotostrecke vor der Kamera von Fotografin Ana Dias (42).

Großer Erfolg für die Norwegerin

Ihre Verbindung zum Männermagazin reicht bereits einige Jahre zurück. Im März 2023 wurde Olufsen zum deutschen Playmate gekürt. Danach schaffte sie es auch auf internationale "Playboy"-Cover, unter anderem in Australien, den Niederlanden, Tschechien und Südafrika.

Ein weiterer Karrierehöhepunkt folgte in den USA. Als der amerikanische "Playboy" nach fünfjähriger Pause wieder als gedrucktes Magazin erschien und die Wahl zur "Playmate of the Year" zurückbrachte, gehörte die Norwegerin zu den Finalistinnen. Insgesamt hatten sich 17.000 Frauen beworben.

Amalie Olufsen am Cover der aktuellen Playboy-Ausgabe. Ana Dias für PLAYBOY Deutschland 12 / 2026

"Playboy fühlt sich für mich wie Zuhause an", schwärmt Olufsen in der "Bild" über ihre erneute Zusammenarbeit mit dem Magazin. Besonders begeistert ist sie von Fotografin Ana Dias, mit der sie nun wieder zusammenarbeiten durfte. "Sie gibt mir das Gefühl, der größte Star der Welt zu sein."

Amalie will nach Berlin ziehen

Auch abseits ihrer Modelkarriere hat die Norwegerin große Pläne. Schon länger möchte sie ihren Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegen. Obwohl sie seit einigen Jahren nicht mehr in Deutschland war, hält sie an diesem Vorhaben fest.

"Ich kann es kaum erwarten, zurückzukommen, alle wiederzusehen und dort an meiner Karriere zu arbeiten", freut sich Olufsen.

Ob sie in Deutschland neben neuen beruflichen Möglichkeiten auch endlich ihr Liebesglück findet, bleibt abzuwarten. Eine Bewerbung für eine Kuppelshow wäre zumindest schon einmal eine Möglichkeit.

Weitere Motive exklusiv unter: https://www.playboy.de/coverstars/66-jahre-playboy-bunny-dezember-2026