Bekannte Drogerie ruft Kondome zurück – Reißgefahr!

Burgwedel – Kondome sollen vor ungewollter Schwangerschaft und Infektionen schützen. Doch genau diese Sicherheit kann bei bestimmten Produkten der Marke Preventivo nicht garantiert werden.
Rossmann ruft daher mehrere Packungen seiner Eigenmarke zurück: Betroffen sind Preventivo Mixed 24er und Preventivo Feelings 24er.
Wie TAG24 berichtet, könne aufgrund eines Qualitätsmangels bei der Produktion nicht ausgeschlossen werden, dass manche Präservative undicht sind oder reißen können.
Bei Preventivo Mixed 24er (EAN 4305615918433) sind zahlreiche Chargen mit Verfallsdaten zwischen 2028 und 2030 betroffen. Bei Preventivo Feelings 24er (EAN 4305615918396) betrifft der Rückruf Packungen mit Verfallsdatum 02/2030 bis einschließlich 06/2030.
Die betroffenen Packungen können in allen Rossmann-Filialen zurückgegeben werden. Das Geld wird ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.
Wer kürzlich Preventivo-Kondome gekauft hat, sollte unbedingt die Chargennummer auf der Verpackung prüfen und im Zweifelsfall die Produkte nicht verwenden.