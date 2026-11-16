i Die Präservative könnten unliebsame Folgen mit sich bringen. iStock Qualitätsmängel Bekannte Drogerie ruft Kondome zurück – Reißgefahr! Die Drogeriekette Rossmann ruft Kondome der Marke Preventivo zurück. Ein Qualitätsmangel sorgt für Reißgefahr bei den Präservativen. Von Heute Life 16.11.2026, 07:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Burgwedel – Kondome sollen vor ungewollter Schwangerschaft und Infektionen schützen. Doch genau diese Sicherheit kann bei bestimmten Produkten der Marke Preventivo nicht garantiert werden.

Rossmann ruft daher mehrere Packungen seiner Eigenmarke zurück: Betroffen sind Preventivo Mixed 24er und Preventivo Feelings 24er.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Qualitätsmangel bei der Produktion

Wie TAG24 berichtet, könne aufgrund eines Qualitätsmangels bei der Produktion nicht ausgeschlossen werden, dass manche Präservative undicht sind oder reißen können.

Bei Preventivo Mixed 24er (EAN 4305615918433) sind zahlreiche Chargen mit Verfallsdaten zwischen 2028 und 2030 betroffen. Bei Preventivo Feelings 24er (EAN 4305615918396) betrifft der Rückruf Packungen mit Verfallsdatum 02/2030 bis einschließlich 06/2030.

Geld wird erstattet

Die betroffenen Packungen können in allen Rossmann-Filialen zurückgegeben werden. Das Geld wird ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Die Bilder des Tages i ?

Wer kürzlich Preventivo-Kondome gekauft hat, sollte unbedingt die Chargennummer auf der Verpackung prüfen und im Zweifelsfall die Produkte nicht verwenden.