i Auch in schwierigen Phasen darf man das gute im Leben nicht vergessen, wie enge Freunde, Gesundheit und das Wissen, dass man seines eigenen Glückes Schmied ist. iStock Kolumne LiebesLeben Es mangelt an nichts: So bewältigt man Krisen In schwierigen Zeiten ist es hilfreich, den Blick auf das zu lenken, was man hat, nicht darauf, was einem fehlt. Von Sandra Kartik 11.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer im Jahr des Feuerpferdes nicht mindestens einmal vom Sattel gerutscht und hart gelandet ist, war nicht dabei. Ob man nun an (chinesische) Sternzeichen glaubt oder nicht, die letzten Monate waren ein wilder Ritt für erstaunlich viele.

Paare, die den Anschein erweckten, alles im Griff zu haben und gerne zusammen zu sein, haben sich getrennt. Familien und Alleinlebende stehen vor teils massiven, finanziellen Herausforderungen, das Leben ist zu teuer geworden. Dazu kommen noch alle, die gesundheitliche Sorgen haben. Plötzlich ist ein Mangel spürbar – existenziell und emotionell.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Ich schreibe wöchentlich über das Thema Liebe und das Leben. Was beschäftigt dich gerade? Maile mir gerne an [email protected].

Und genau da wird offenbar, worum es wirklich geht. Wenn wegfällt, was bis vor kurzem noch selbstverständlich war, hat man zwei Möglichkeiten: sich darauf zu konzentrieren, was einem fehlt. Oder liebevoll und dankbar darauf zu schauen, was man alles hat. Kein Auto mehr, aber einen besten Freund, der einen gerne mitnimmt. Den Job verloren, dafür mehr Zeit fürs Fitnessstudio, wo man unerwartet jemanden kennengelernt. Keinen Partner, dafür eine so gute Beziehung mit seinen Kindern, dass einem das Herz übergeht. Zu wenig Geld am Konto, aber Menschen, die einen durchtragen, wenn es mal eng wird.