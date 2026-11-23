i Spanien gegen Frankreich: Neue Duelle bei "Red Bull League of Its Own". Red Bull Content Pool Games-Telegramm Spanien vs. Frankreich bei "Red Bull League of Its Own" Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm. Von Digital Heute 23.11.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 23. November 2026

Spanien vs. Frankreich bei "Red Bull League of Its Own"

Bei "Red Bull League of Its Own" trifft Ende des Jahres nicht nur Europas Elite auf Weltmeister T1: Auch Spanien und Frankreich treten in einem eigenen Länderspiel gegeneinander an. Die Teams werden von den Streamern und früheren Spielern Werlyb und Trayton angeführt. Insgesamt sind am Event-Tag sechs Best-of-One-Partien geplant. T1 spielt gegen G2 Esports, Karmine Corp und Movistar KOI, außerdem treffen die europäischen Teams aufeinander. Für Stimmung in der Arena in Badalona sollen unter anderem die Moderatorin Sjokz und bekannte Co-Streamer wie Ibai, Kameto und Caedrel sorgen. Tickets für das Event sind bereits erhältlich.

"Hela: of Mice & Magic" steht in Startlöchern

Während aktuell alle Augen auf "GTA VI" gerichtet sind, lohnt sich rund um die festliche Zeit auch ein Blick auf die Spiele, die ganz andere Geschichten erzählen. Denn nicht jeder Gaming-Abend muss in einer Großstadt voller Autos, Chaos und Kriminalität stattfinden. Mit "Hela: of Mice & Magic" steht ein Spiel in den Startlöchern, das einen ganz anderen Ton anschlägt: Über Mäuse, magische Wälder, Freundschaft und Hilfsbereitschaft. Das Spiel erscheint am 1. Dezember 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Microsoft Windows und Xbox Series.

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Pokémon und Dads Do Hair mit Familien-Workshops

The Pokémon Company International kooperiert mit Secret Lives of Dads/Dads Do Hair, um eine Reihe interaktiver Workshops rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel (TCG) für Familien anzubieten. Diese werden in Hamburg, München, Köln und Berlin stattfinden und bieten Eltern sowie Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kindern das Pokémon Sammelkartenspiel zu entdecken und auszuprobieren. Die Veranstaltungsreihe startete mit einem Launch-Event in London mit Sarah Engels, zweifache Mutter und Sängerin.

The Pokémon Company International kooperiert mit Secret Lives of Dads/Dads Do Hair, um interaktive Workshops anzubieten. The Pokémon Company International

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