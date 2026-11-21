i Phil Gutmann aus Graz hat sich den letzten Startplatz gesichert. Im Dezember kämpft er in Salzburg um den Weg nach Miami. Red Bull "EA Sports FC 27"-Wettkampf Steirer kämpft um E-Sport-Titel und Ticket nach Miami 16 Spieler treten beim "Red Bull Wings Cup" in Salzburg an. Der Sieger darf zum Weltfinale nach Miami. Das letzte Ticket holte sich ein Steirer. Von Rene Findenig 21.11.2026, 22:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Grazer Phil Gutmann hat sich den letzten Startplatz für das österreichische Finale des "Red Bull Wings Cup" gesichert. Am 5. Dezember kämpfen 16 Spieler in Salzburg um den Einzug ins Weltfinale in Miami.

Der Red Bull Wings Cup in "EA Sports FC 27" geht in Österreich in die entscheidende Phase. Nach dem Wildcard-Qualifier bei der Vienna Comic Con steht das Teilnehmerfeld für das National Final fest. Als letzter Spieler qualifizierte sich Phil Gutmann aus Graz. Der 31-jährige Steirer setzte sich bei dem Turnier in allen Runden durch und sicherte sich damit einen Platz im Finale.

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Für Gutmann ist es eine weitere Chance auf den internationalen Titel. Er hat bereits zweimal die eBundesliga gewonnen und wurde Vizemeister. Bei den Online-Qualifikationsrunden war er zuvor gegen einen der Favoriten, Pawel, ausgeschieden.

"Da ich dort gegen Pawel, einen der Top-Favoriten, ausgeschieden bin, bin ich umso glücklicher, mit der Wildcard noch einmal eine letzte Chance erhalten zu haben", sagte Gutmann. Beim Finale in Salzburg wolle er den anderen Spielern das Leben schwer machen: "Ich will auf jeden Fall nach Miami!"

16 Spieler kämpfen um Österreichs Titel

Insgesamt treten beim National Final 16 Spieler an. Sie haben sich über die Open League, die University League, die GameFusion in Graz und den Wildcard-Qualifier qualifiziert. Teilnehmer kommen aus allen neun Bundesländern. Auch das Profi-Duo Pawel und Piotr ist dabei.

Das Finale steigt am Samstag, dem 5. Dezember, in der Red Bull Arena in Salzburg. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sollen Spieler des FC Red Bull Salzburg sorgen. Einige Fußballprofis haben ihren Besuch bereits angekündigt. Die Teilnehmer können die Stars damit auch abseits des Spielfelds erleben.

Weltfinale in Miami wartet

Für den österreichischen Sieger geht es Anfang 2027 nach Miami. Dort findet im Nu Stadium von Inter Miami das internationale Weltfinale statt, bei dem sich die besten Spieler aus aller Welt messen.

Der Red Bull Wings Cup bringt seit Ende September Gamer unterschiedlicher Spielstärken aus fast 80 Ländern zusammen. Veranstaltet wird das Turnier in Kooperation mit EA SPORTS und PlayStation Tournaments.

Auch über eine limitierte Red Bull Wings Cup-Dose können Spieler In-Game-Rewards für EA SPORTS FC 27 freischalten. Zusätzlich besteht die Chance, eine Reise zum Weltfinale in Miami zu gewinnen. Die österreichischen Qualifikationsrunden endeten am 8. November.