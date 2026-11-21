i Ab Neujahr kehrt das Einkommensteuergesetz (§ 68 Abs. 2 EStG) wieder zu seinem regulären Grundbetrag zurück. iStock / Getty Images / Jay Yuno Regulärer Grundbetrag Überstunden-Bonus läuft aus – 2027 greift alte Grenze Die ausgeweitete Steuerfreiheit für Überstundenzuschläge endet. Ab Jänner 2027 sind wieder maximal zehn Überstunden pro Monat steuerbegünstigt. Von Digital Heute 21.11.2026, 21:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Arbeitnehmer, die regelmäßig Überstunden leisten, sinkt ab 1. Jänner 2027 das Netto-Plus auf dem Gehaltszettel.

Die in den vergangenen Jahren befristet geltende Sonderregelung, mit der die steuerfreien Grenzen für Überstundenzuschläge deutlich angehoben worden waren, läuft mit 31. Dezember 2026 aus.

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Ab Neujahr kehrt das Einkommensteuergesetz (§ 68 Abs. 2 EStG) wieder zu seinem regulären Grundbetrag zurück.

Maximal 10 Überstundenzuschläge pro Monat

Konkret bedeutet das: Steuerfrei bleiben künftig wieder maximal 10 Überstundenzuschläge pro Monat.

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Das gilt somit bis zu einem Höchstbetrag von 120 Euro monatlich (für Zuschläge von 50 Prozent).

Alle darüber hinausgehenden Überstundenzuschläge für normale Werktags-Überstunden unterliegen ab Jänner 2027 wieder der regulären Lohnsteuer.

Unverändert bleiben hingegen die gesonderten steuerlichen Begünstigungen nach § 68 Abs. 1 EStG für Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen (SEG-Zulagen) sowie für Zuschläge bei Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit.