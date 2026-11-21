Für Arbeitnehmer, die regelmäßig Überstunden leisten, sinkt ab 1. Jänner 2027 das Netto-Plus auf dem Gehaltszettel.
Die in den vergangenen Jahren befristet geltende Sonderregelung, mit der die steuerfreien Grenzen für Überstundenzuschläge deutlich angehoben worden waren, läuft mit 31. Dezember 2026 aus.
Ab Neujahr kehrt das Einkommensteuergesetz (§ 68 Abs. 2 EStG) wieder zu seinem regulären Grundbetrag zurück.
Konkret bedeutet das: Steuerfrei bleiben künftig wieder maximal 10 Überstundenzuschläge pro Monat.
Das gilt somit bis zu einem Höchstbetrag von 120 Euro monatlich (für Zuschläge von 50 Prozent).
Alle darüber hinausgehenden Überstundenzuschläge für normale Werktags-Überstunden unterliegen ab Jänner 2027 wieder der regulären Lohnsteuer.
Unverändert bleiben hingegen die gesonderten steuerlichen Begünstigungen nach § 68 Abs. 1 EStG für Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen (SEG-Zulagen) sowie für Zuschläge bei Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit.