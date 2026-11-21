i Kernstück auf nationaler Ebene ist die bundesweite Vereinheitlichung der Strafhöhen bei Anonymverfügungen. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto Einheitliche Anonymverfügungen Raser und Rowdys aufgepasst! Das sind die neuen Strafen Mit 1. Jänner 2027 werden Anonymverfügungen in Österreich bundesweit vereinheitlicht. Gleichzeitig greift die EU-weite Verfolgung schwerer Delikte. Von Digital Heute 21.11.2026, 20:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem 1. Jänner 2027 wird das System der Verwaltungsstrafen im Straßenverkehr in Österreich reformiert.

Kernstück auf nationaler Ebene ist die bundesweite Vereinheitlichung der Strafhöhen bei Anonymverfügungen.

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Bislang konnten die Bezirksverwaltungsbehörden der einzelnen Bundesländer für identische Verkehrsübertretungen – etwa beim Falschparken, bei Gurtpflichtverstößen oder bei geringfügigen Geschwindigkeitsüberschreitungen – unterschiedlich hohe Beträge festsetzen. Durch einen bundeseinheitlichen Strafkatalog soll dieses Gefälle beseitigt werden.

Verschärfte Strafverfolgung

Parallel dazu greifen ab 2027 verschärfte Regeln bei der grenzüberschreitenden Strafverfolgung innerhalb der Europäischen Union.

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Auf Basis der überarbeiteten EU-Richtlinie zum Informationsaustausch bei Verkehrsdelikten wird der Katalog jener Verstöße ausgeweitet, bei denen Halterdaten automatisch zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht werden.

Neben Rasen, Alkohol- und Drogenfahrten oder dem Überfahren roter Ampeln fallen künftig auch gefährliches Überholen, falsches Parken an gefährlichen Stellen, das Missachten von Rettungsgassen sowie Fahrerflucht konsequent unter die EU-weite Verfolgung.

Zudem wird die Zustellung von Strafbescheiden und die Vollstreckung von Geldbußen über Landesgrenzen hinweg beschleunigt.