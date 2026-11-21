i Die größte Falle für Autofahrer lauert jedoch bei der Toleranzfrist. iStock / Getty Images / Caiaimage / Trevor Adeline 4-2-2-2-1 Intervalle Neues Pickerl kommt – und die Frist wird dir gestrichen Ab 19. Mai 2027 gelten neue Pickerl-Intervalle (4-2-2-2-1). Doch Vorsicht: Die beliebte viermonatige Überziehungsfrist wird ersatzlos gestrichen. Von Digital Heute 21.11.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 19. Mai 2027 tritt in Österreich eine tiefgreifende Reform der wiederkehrenden Begutachtung nach § 57a Kraftfahrgesetz ("Pickerl") in Kraft.

Während die Intervalle für Pkw verlängert werden, verschärft der Gesetzgeber die Fristenregelung erheblich.

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Künftig gilt für Pkw (Klasse M1) die sogenannte 4-2-2-2-1-Regelung statt der bisherigen 3-2-1-Staffelung. Das bedeutet: Die erste Überprüfung ist erst vier Jahre nach der Erstzulassung fällig, die nächsten drei Untersuchungen erfolgen jeweils im Abstand von zwei Jahren (also nach 6, 8 und 10 Jahren).

Falle bei der Toleranzfrist

Erst ab dem zehnten Zulassungsjahr muss das Fahrzeug jährlich zur Begutachtung. Diese neuen Intervalle gelten rückwirkend auch für bereits zugelassene Bestandsfahrzeuge – allerdings müssen Halter dafür kostenpflichtig eine neue Begutachtungsplakette mit dem angepassten Lochungsdatum ausstellen lassen.

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Die größte Falle für Autofahrer lauert jedoch bei der Toleranzfrist: Die bisherige 4-monatige Überziehungsfrist nach dem Lochungsmonat entfällt ab dem 19. Mai 2027 komplett.

Das Toleranzfenster lautet künftig -4/+0 Monate. Das Pickerl kann also weiterhin bis zu vier Monate vor dem Fälligkeitsmonat gemacht werden, darf aber keinen einzigen Tag darüber hinaus überzogen werden.

Wer nach Ablauf des Lochungsmonats fährt, ist sofort ohne gültige Begutachtung unterwegs und riskiert empfindliche Verwaltungsstrafen sowie Probleme mit dem Versicherungsschutz im Schadensfall.