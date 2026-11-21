i Die Verordnung lässt Herstellern zwei Wege offen. (Symbolbild) pixabay.com Vorgaben für Smartphones Neue EU-Regel – Was sich 2027 beim Handy ändert Ab Februar 2027 gelten neue EU-Vorgaben für Smartphone-Akkus. Echte Wechselakkus werden aber die wenigsten Handys haben – es gibt Ausnahmen. Von Digital Heute 21.11.2026, 18:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ab dem 18. Februar 2027 tritt die Ökodesign-Verordnung der EU für Smartphones in Kraft. Sie soll eigentlich dafür sorgen, dass Nutzer ihre Handy-Akkus selbst tauschen können. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Denn die Verordnung lässt Herstellern zwei Wege offen: Entweder kann der Nutzer den Akku selbst wechseln – ganz ohne Werkzeug oder mit einfachem Basiswerkzeug wie einem Schraubendreher. Oder der Akku bleibt fest verbaut und muss nur von Fachleuten getauscht werden können.

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Wie "inside digital" berichtet, dürfen Hersteller bei fest verbauten Akkus den Einbau von Ersatzteilen nicht mehr durch Software-Sperren blockieren. Das sogenannte "Parts Pairing" wird damit verboten – auch für Teile von Drittanbietern.

Drei Hürden für fest verbaute Akkus

Damit ein Smartphone mit fest verbautem Akku zugelassen wird, muss es drei Bedingungen erfüllen: Der Akku muss nach 1.000 Ladezyklen noch mindestens 80 Prozent Kapazität haben.

Das Gerät braucht eine IP67-Zertifizierung, also Schutz gegen Staub und Wasser. Und der Akkutausch muss für Fachwerkstätten möglich sein.

Zur Einordnung: 1.000 volle Ladezyklen entsprechen bei täglichem Laden knapp drei Jahren Nutzung. Aktuelle Flaggschiff-Handys erfüllen diese Anforderungen bereits problemlos – echte Wechselakkus dürften daher die Ausnahme bleiben.

Weitere Vorteile der Verordnung

Unabhängig vom Akkuwechsel bringt die Ökodesign-Verordnung handfeste Vorteile: Hersteller müssen Ersatzteile wie Akku, Display oder Kameras mindestens sieben Jahre nach dem Verkaufsende eines Modells anbieten. In den ersten fünf Jahren muss die Lieferung innerhalb von fünf Arbeitstagen erfolgen.

Dazu kommen Betriebssystem-Updates für mindestens fünf Jahre nach Verkaufsende. Für Smartwatches, Fitness-Tracker und Datenbrillen hat die EU-Kommission im Juli 2026 zudem eine eigene Ausnahme beschlossen, da diese Geräte oft zu klein für einen sicheren Akkutausch sind.