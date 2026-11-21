i Bisher fielen Kredite mit einem Gesamtkreditbetrag von unter 200 Euro sowie zins- und gebührenfreie Ratenzahlungen häufig nicht unter die strengen Vorgaben des Verbraucherkreditgesetzes. iStock/Dina Ivanova (Symbolbild) Strengere Regeln EU ändert Kreditvergabe in Österreich ab sofort völlig Ab sofort gilt in Österreich das neue Verbraucherkreditgesetz. Auch Kleinkredite unter 200 Euro und Ratenzahlungen unterliegen strengen Kontrollen. Von Digital Heute 21.11.2026, 16:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem 20. November 2026 ist in Österreich das neue Verbraucherkreditgesetz in Kraft getreten. Damit setzt der Gesetzgeber die überarbeitete EU-Verbraucherkreditrichtlinie (Richtlinie (EU) 2023/2225) in nationales Recht um.

Ziel der Reform ist es, Konsumenten besser vor Überschuldung durch niedrigschwellige digitale Finanzierungsangebote zu schützen.

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Die wichtigste Neuerung betrifft den Anwendungsbereich: Bisher fielen Kredite mit einem Gesamtkreditbetrag von unter 200 Euro sowie zins- und gebührenfreie Ratenzahlungen häufig nicht unter die strengen Vorgaben des Verbraucherkreditgesetzes.

Ab sofort unterliegen auch diese Kleinstkredite sowie sogenannte "Buy now, pay later"-Modelle (etwa bei Online-Einkäufen über Zahlungsdienstleister wie Klarna) der vollen gesetzlichen Regulierung.

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Gilt selbst bei geringen Beträgen

Für Anbieter bedeuten die neuen Vorschriften deutlich strengere Pflichten bei der Kreditwürdigkeitsprüfung. Unternehmen müssen vor Vertragsabschluss genau prüfen, ob sich der Kunde die Rückzahlung leisten kann – selbst bei geringen Beträgen.

Darüber hinaus wird die Werbung für Kredite reguliert: Slogans, die suggerieren, ein Kredit verbessere die finanzielle Situation oder führe zu Wohlstand, sind verboten.

Bei Online-Abschlüssen dürfen Zusatzprodukte wie Restschuldversicherungen nicht mehr vorab angekreuzt sein (Opt-in-Pflicht).

Zudem erhalten Konsumenten das ausdrückliche Recht, eine automatisierte, algorithmusbasierte Kreditentscheidung durch einen Menschen überprüfen zu lassen.