i Ab Freitag gelten in Österreich strengere Kreditregeln. IMAGO/imagebroker Klarna-Kunden betroffen Neue Regeln für alle, die später bezahlen wollen Seit Freitag gelten in Österreich strengere Kreditregeln. Auch kleine Beträge und Ratenzahlungen sind betroffen. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 10:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Einkaufen auf Raten oder bei der Aufnahme eines Kredits müssen sich Verbraucher in Österreich auf neue Regeln einstellen. Seit Freitag, dem 20. November, wird genauer geprüft, ob sich Kunden die Rückzahlung überhaupt leisten können. Betroffen sind auch kleine Beträge und zinsfreie Angebote.

Hintergrund ist eine EU-Richtlinie, die Österreich mit dem Verbraucherkreditrechts-Änderungsgesetz umsetzt. Banken und Händler müssen künftig strengere Kontrollen durchführen und ihre Kunden vor Vertragsabschluss ausführlicher informieren. Auch bei Werbung und sogenannten Kopplungsgeschäften werden die Vorgaben verschärft.

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Klarna kündigt Kontrollen an

Die Änderungen betreffen erstmals auch Finanzierungen unter 200 Euro und Angebote, bei denen Kunden ihre Einkäufe erst später bezahlen. Besonders im Online-Handel ist dieses Modell verbreitet.

Der Zahlungsanbieter Klarna hat seine Nutzer bereits über die Neuerungen informiert. Unter dem Motto "Mach deinen Budgetcheck schon jetzt" erklärte das Unternehmen, künftig neben dem Einkommen auch laufende Ausgaben für Wohnen, bestehende Kredite und den Alltag zu berücksichtigen.

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Nicht jeder Rechnungskauf betroffen

Für bestimmte Einkäufe gelten Ausnahmen. Wer direkt beim Händler auf Rechnung kauft und innerhalb von 14 Tagen ohne zusätzliche Kosten bezahlt, ist von den strengeren Bestimmungen ausgenommen. Voraussetzung ist, dass kein externer Zahlungsdienstleister eingebunden ist.

Bei kleinen und mittleren Unternehmen darf die Zahlungsfrist sogar bis zu 50 Tage betragen. Auch bestimmte Debitkarten mit Zahlungsaufschub sind ausgenommen.

Zusätzlich müssen Kreditgeber künftig Zahlungsrückstände überwachen. Ergibt die Bonitätsprüfung, dass ein Kunde nicht ausreichend kreditwürdig ist, darf kein Kredit vergeben werden. Damit soll das Risiko einer Überschuldung verringert werden.