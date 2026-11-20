i Rockstar setzt bei "GTA 6" auf ein Star-Aufgebot. REUTERS/Mario Anzuoni Star-Aufgebot Cardi B und Travis Scott liefern den Sound für "GTA 6" Rockstar veröffentlicht den "GTA 6"-Soundtrack mit zahlreichen Weltstars. Ein eigener Score von Justice folgt im Dezember. Von Digital Heute 20.11.2026, 21:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "GTA 6" geht es nicht nur um schnelle Autos, Verfolgungsjagden und eine riesige Spielwelt. Auch die Musik soll wieder eine zentrale Rolle spielen. Rockstar Games hat dafür eine ganze Reihe internationaler Stars an Bord geholt. Auf dem offiziellen Album "Grand Theft Auto VI: The Album" sind unter anderem Travis Scott, Cardi B, SZA, Dua Lipa und Lana Del Rey vertreten.

Das Album ist seit 20. November auf den gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Insgesamt umfasst es 34 Originalsongs, die gemeinsam mit Atlantic Records veröffentlicht wurden. Die musikalische Bandbreite reicht von Hip-Hop und Pop über elektronische Musik bis zu Latin-Sounds und Rock. Auch Playboi Carti, Future, Metro Boomin, Burna Boy, Young Thug, Rauw Alejandro, Zara Larsson und Keith Richards sind mit eigenen Beiträgen vertreten.

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Travis Scott, SZA und Cardi B sind dabei

Zu den auffälligsten Kooperationen zählt "Flower in a Hurricane" von Justice. Das französische Elektro-Duo hat dafür mit SZA, Tame Impala und King Gizzard & The Lizard Wizard zusammengearbeitet. Travis Scott steuert den Song "RHYNO" bei, Cardi B ist mit "Don't Chart" vertreten. Weitere bekannte Namen sind Dua Lipa mit "Go Easy" und Lana Del Rey mit "Crazy For You".

Auch ungewöhnliche Zusammenarbeiten finden sich auf dem Album. Bei "Sexy Magic" treffen CA7RIEL & Paco Amoroso auf PinkPantheress, Fred again.. und Étienne de Crécy. Justice ist außerdem gemeinsam mit Michael McDonald auf "Starting From Zero" zu hören. Keith Richards, Gitarrist der Rolling Stones, steuert den Titel "Bright Lights, Big City" bei.

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Einige Songs waren bereits vor der Veröffentlichung des Albums erschienen. Dazu zählen unter anderem "RHYNO" von Travis Scott, "Don't Chart" von Cardi B und "Flower in a Hurricane" von Justice. Die bereits veröffentlichten Stücke gaben einen ersten Eindruck davon, wie vielfältig der Soundtrack ausfallen soll.

Eigener Score von Justice folgt im Dezember

eben dem Song-Album gibt es auch eine eigene Hintergrundmusik für das Spiel. Dafür zeichnet ebenfalls Justice verantwortlich. Der sogenannte "Grand Theft Auto VI: Original Score" soll am 11. Dezember erscheinen und 30 Titel umfassen.

Die Musik ist laut Rockstar dynamisch auf das Spielgeschehen abgestimmt und soll die Erlebnisse in der Welt von Vice City und Leonida begleiten.

Auch die Radiosender gehören wieder zum musikalischen Konzept. Spieler können während ihrer Fahrten durch die Spielwelt zwischen unterschiedlichen Stationen wechseln. Rockstar setzt dabei auf verschiedene Musikrichtungen und bekannte Moderatoren. Zu den angekündigten Namen zählen unter anderem Bad Bunny, Lana Del Rey und Robyn.

Passend zur Veröffentlichung des Albums findet am 21. November in Miami außerdem das "Grand Theft Auto VI: The Festival" statt. Auf dem Programm stehen unter anderem Travis Scott, Cardi B, Metro Boomin, Justice und Kodak Black. Damit bekommt der Soundtrack auch abseits des Spiels eine eigene Bühne.