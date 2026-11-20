i Nicht nur KI-Forscher profitieren: Auch Mitarbeiter in Verwaltungsjobs können durch ihre frühen Aktienoptionen zu Millionären werden. Denise Auer Vom Büro zum Vermögen Ein Moment macht Angestellte über Nacht zu Millionären Der Börsengang von Claude-Entwickler Anthropic bringt Tausenden Beschäftigten enorme Aktiengewinne. Einige besitzen nun sogar 100 Millionen Dollar. Von Digital Heute 20.11.2026, 18:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic hat nicht nur an der Wall Street für Aufsehen gesorgt. Auch für die Beschäftigten des Entwicklers hinter dem Chatbot Claude könnte sich der Schritt an die Börse finanziell enorm auszahlen. Tausende Mitarbeiter dürften durch ihre Aktienoptionen zu Millionären werden. Einige könnten sogar dreistellige Millionenbeträge besitzen, berichtet "20 Minuten".

Anthropic startete am 19. November an der Technologiebörse Nasdaq. Der Ausgabepreis lag bei 83 US-Dollar je Aktie. Zum Handelsende notierte das Papier bei 97,17 Dollar und damit rund 17 Prozent über dem Ausgabepreis. Das Unternehmen erreichte dadurch eine Bewertung von etwa 1,76 Billionen Dollar.

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Wie groß der Geldsegen für die Belegschaft ausfallen könnte, zeigen Schätzungen verschiedener Finanzdienstleister. Das Forschungsunternehmen Sacra geht davon aus, dass rund 2.800 aktuelle und ehemalige Beschäftigte über mindestens eine Million Dollar an unverfallbaren Aktienanteilen verfügen könnten.

Die Handelsplattform Hill schätzt wiederum, dass 598 Mitarbeiter – ohne die Gründer – Aktien im Wert von mindestens 100 Millionen Dollar besitzen könnten. Die Berechnungen beruhen auf öffentlich verfügbaren Informationen und lassen sich nicht für jeden einzelnen Mitarbeiter überprüfen.

Auch Assistenzen profitieren von Aktienoptionen

Besonders bemerkenswert ist, dass nicht nur hoch bezahlte Entwickler und Führungskräfte profitieren. Anthropic setzte Aktienoptionen gezielt als Teil der Mitarbeitervergütung ein. Davon konnten auch Beschäftigte in Verwaltungs- und Einstiegspositionen profitieren.

Wie stark sich ein früher Einstieg auszahlen kann, zeigt der Blick auf die Optionspreise. Beschäftigte, die bis Ende 2023 Aktienoptionen erhielten, hatten laut Börsenunterlagen im Durchschnitt einen Ausübungspreis von lediglich 52 Cent je Aktie. Beim Börsengang lag der Preis bei 83 Dollar. Wer früh ins Unternehmen kam, konnte damit einen enormen Wertzuwachs erzielen.

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Die Belegschaft des 2021 gegründeten Unternehmens wuchs rasant. Ende 2024 beschäftigte Anthropic noch rund 940 Menschen, bis Ende September 2026 waren es bereits etwa 5.300. Aktienbeteiligungen waren dabei ein wichtiges Argument, um neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Nicht alle können sofort verkaufen

Trotz der enormen rechnerischen Vermögen können die Beschäftigten nicht sofort ihre gesamten Anteile zu Geld machen. Für Mitarbeiter, die nicht zu den Gründern gehören, gelten Verkaufsbeschränkungen: Am ersten Handelstag durften sie bis zu zehn Prozent ihrer Beteiligungen verkaufen. Weitere 35 Prozent sollen nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2026 freigegeben werden.

Anthropic selbst legte in seinen Börsenunterlagen offen, dass die Optionsinhaber zum 30. September auf nicht realisierte Buchgewinne von insgesamt 119 Milliarden Dollar kamen. Rund 73 Milliarden Dollar davon entfielen auf bereits unverfallbare Optionen. Diese Zahlen zeigen, wie groß die Beteiligungen inzwischen geworden sind.

Die Schätzungen zum tatsächlichen Vermögen gehen allerdings auseinander. Nicht jeder Mitarbeiter hält gleich viele Anteile, außerdem spielen Ausübungsbedingungen, Steuern und mögliche Verkaufsbeschränkungen eine Rolle. Von einem Millionär auf dem Papier zu frei verfügbarem Vermögen ist es daher noch ein Stück.