i 48 Grad in Klagenfurt mitten im November? Eine kuriose Teletext-Anzeige sorgt bei Wetterexperte Marcus Wadsak für Erstaunen. REUTERS/Heinz-Peter Bader Da staunt selbst Marcus Wadsak Teletext-Panne! Laut ORF hat es 48 Grad in Klagenfurt Der ORF-Teletext zeigte für Kärnten plötzlich Temperaturen wie im Hochsommer an. Tatsächlich waren es nur fünf Grad. Von Digital Heute 20.11.2026, 20:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

45 Grad um 13 Uhr, kurz darauf sogar 48 Grad: Wer am Freitag im ORF-Teletext die Temperaturen für Österreich aufrief, dürfte bei den Werten für Klagenfurt zweimal hingesehen haben.

Mitten im November führte die Kärntner Landeshauptstadt plötzlich die Liste der heißesten Orte an. Wetterexperte Marcus Wadsak nahm die kuriose Anzeige mit Humor.

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Auch andere Orte konnten mit den vermeintlichen Kärntner Hitzewerten nicht mithalten. Auf Platz zwei lag Mattersburg mit vergleichsweise kühlen 14,3 Grad. Die Angaben stammten von GeoSphere Austria. In den sozialen Medien sorgte die ungewöhnliche Temperaturanzeige rasch für amüsierte Reaktionen.

Wadsak teilte auf Facebook einen Screenshot der Teletextseite und kommentierte knapp: "Kärnten is a Wahnsinn!"

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Auch ORF-Moderator Marco Ventre ließ sich laut "Kleine Zeitung" die Gelegenheit für einen Seitenhieb nicht entgehen: "Hot, die Kärntner". Ein anderer Nutzer vermutete scherzhaft, jemand spiele "mit dem Feuerzeug unter dem Temperaturfühler".

Tatsächlich nur fünf Grad in Klagenfurt

Mit der Realität hatten die angezeigten Werte freilich nichts zu tun. Tatsächlich lag die Höchsttemperatur in Klagenfurt am Freitag bei gerade einmal fünf Grad. Statt Sommerhitze herrschte also typisches Novemberwetter.