i Wer Jensen Huang beerbt: René Haas ist jedenfalls im Rennen. REUTERS/Ann Wang Nach Huang-Rücktritt Arm-Boss René Haas soll neuer Nvidia-Chef werden Nach Jensen Huangs Rücktritt sucht Nvidia einen neuen Chef. Der Verwaltungsrat soll bereits Arm-CEO René Haas kontaktiert haben. Von Digital Heute 20.11.2026, 21:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem schnellen Abgang von Jensen Huang steht Nvidia vor einem Führungswechsel. Als möglicher Nachfolger des langjährigen Konzernchefs wird René Haas gehandelt. Der Manager führt derzeit den britischen Chipdesigner Arm und könnte damit vom Chef eines wichtigen Nvidia-Partners an die Spitze des KI-Chipherstellers wechseln.

Laut einem Bericht der "Financial Times" hat der Nvidia-Verwaltungsrat Haas bereits als möglichen Kandidaten angesprochen. Auch andere Bewerber sollen kontaktiert worden sein. Eine endgültige Entscheidung ist damit noch nicht gefallen. Ob Haas den Posten überhaupt übernehmen würde, ist ebenfalls offen.

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Haas ist kein Unbekannter bei Nvidia. Zwischen 2006 und 2013 arbeitete er bereits für den US-Konzern. Dort stieg er zum Vizepräsidenten und General Manager für das Geschäft mit Computerprodukten auf. Anschließend wechselte er zu Arm.

Seit 2022 steht er an der Spitze des Unternehmens, dessen Prozessorarchitekturen unter anderem in Smartphones und Rechenzentren zum Einsatz kommen.

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Nvidia sucht Nachfolger für Jensen Huang

Huang hatte Nvidia 1993 mitgegründet und den Konzern mehr als drei Jahrzehnte geführt. Am 12. November 2026 trat er mit sofortiger Wirkung als Präsident und CEO zurück. Finanzchefin Colette Kress übernahm vorläufig die Führung. Der Verwaltungsrat kündigte an, sowohl interne als auch externe Kandidaten für die dauerhafte Nachfolge zu prüfen.

Inzwischen hat der Verwaltungsrat laut einem Bericht des "Guardian" eine Rückkehr Huangs ausgeschlossen. Die Suche nach einer dauerhaften Führungskraft läuft weiter. Neben Haas werden unter anderem Nvidia-Manager Ian Buck und AMD-Chefin Lisa Su als mögliche Kandidaten genannt. Eine offizielle Kandidatenliste gibt es nicht.

Für Nvidia wäre die Nachfolge eine wichtige Weichenstellung. Huang prägte den Konzern über Jahrzehnte und machte ihn zu einem der zentralen Unternehmen im weltweiten KI-Boom. Wer künftig an der Spitze steht, muss die technologische Entwicklung und die enorme Bedeutung des Unternehmens für die Branche weiterführen.