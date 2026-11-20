i Sie ist mit der Grund, warum Rechte "GTA VI" verteufeln: Protagonistin Lucia ist die erste weibliche Hautrolle der Serie. Rockstar Games Frau, Blumen, Gay-Club "GTA 6" ist "woke"! Darum toben Rechte über Rockstar Während "GTA VI" alle Verkaufsrekorde bricht, tobt im Netz ein Kulturkampf. Rechte Gamer sehen im neuen Spiel gar einen Angriff auf ihre Werte. Von Digital Heute 20.11.2026, 20:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"GTA VI" sorgt weltweit für Begeisterung und Verkaufsrekorde. Doch während Millionen Spieler durch Vice City ziehen, tobt im Netz eine ganz andere Debatte. Rechte Gamer und politische Influencer werfen Rockstar Games vor, das Spiel zu "woke" gestaltet zu haben. Eine Frau als Hauptfigur, Blumen für die Partnerin und sogar zwei Männer gemeinsam im Bett sorgen für heftige Reaktionen.

Der sechste Teil der Erfolgsreihe ist seit Kurzem erhältlich und bricht bereits Verkaufsrekorde. Laut Schätzungen des Analyseunternehmens Sensor Tower wurden bis Donnerstagabend 24,58 Millionen Exemplare verkauft. Der Umsatz soll damit bei 2,36 Milliarden US-Dollar liegen. Zum Vergleich: "GTA V" spielte am ersten Verkaufstag nicht einmal ein Drittel davon ein. Die Produktionskosten von "GTA 6" werden auf mindestens eine Milliarde Dollar geschätzt.

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Doch der Erfolg bringt auch politische Auseinandersetzungen mit sich. Vor allem auf X und Reddit wird das Spiel von rechten Nutzern und Kommentatoren angegriffen, berichtet "n-tv.de". Ihr Vorwurf: Rockstar habe die Reihe politisch korrekt gemacht und damit ihre ursprüngliche Identität verraten.

Weibliche Hauptfigur bringt rechte Gamer auf die Palme

Ein zentraler Kritikpunkt ist Lucia Caminos. Sie ist die erste weibliche Hauptfigur mit eigener Geschichte in der fast 30-jährigen Geschichte der Reihe. An ihrer Seite steht Jason Duval, der zweite spielbare Protagonist. Dass Rockstar erstmals eine Frau ins Zentrum stellt, reicht manchen Kommentatoren offenbar bereits als Beleg für einen angeblich übertriebenen Zeitgeist.

Auch die Beziehung der beiden Figuren wird zum Aufreger. Jason wird von manchen Nutzern als Schoßhund seiner Partnerin dargestellt, weil er ihr Kleidung für die Entlassung aus dem Gefängnis besorgt. Dabei wird gerne ausgeblendet, dass Lucia ihn darum bittet und die Szene Teil der gemeinsamen Geschichte ist.

Weitere Kritik entzündet sich an kleinen Gesten: Spieler können ihrer Partnerin Blumen kaufen oder ein Bier bringen. Was für andere eine Möglichkeit ist, die Beziehung der Figuren individuell zu gestalten, wird von manchen als übertriebene Unterordnung des männlichen Charakters interpretiert. Dabei können beide Figuren solche Gesten füreinander setzen. Außerdem sind viele dieser Aktionen freiwillig. Wer die Beziehung nicht romantisch gestalten möchte, kann das ebenfalls tun.

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Streit um Gewalt und eine "schwule Szene"

Auch beim Thema Gewalt gehen die Meinungen auseinander. Einige Nutzer behaupten, bestimmte Figuren könnten nicht mehr erschossen oder mit einem Auto überfahren werden. Als Beispiel werden linke Demonstranten genannt. Andere Spieler weisen darauf hin, dass manche Figuren zunächst Teil einer Mission sind und deshalb nicht angegriffen werden können. Dieses Prinzip gab es bereits in früheren Teilen der Reihe.

Für zusätzlichen Ärger sorgt offenbar, dass sich Figuren in einem Gay-Club nicht erschießen lassen. Dass gerade dieser Umstand wie auch jener mit linken Demonstranten bei manchen Nutzern für Empörung sorgt, wirft Fragen über deren Einstellungen und Erwartungen an das Spiel auf. Auch eine Szene, in der Jason neben einem anderen Mann im Bett liegt, wird in sozialen Medien diskutiert. Allerdings: Nach einem alkoholgeschwängerten Abend schlafen die beiden Männer im selben Bett ein.

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Dabei bleibt "GTA 6" seiner Tradition durchaus treu. Die Spielwelt ist voller schwarzem Humor, gesellschaftlicher Seitenhiebe und absurder Situationen. In einer Szene demonstrieren Menschen etwa gegen den Transport eines Eisbären. Nachdem das Tier befreit wird, greift es ausgerechnet jene Menschen an, die sich zuvor für seine Rettung eingesetzt haben. Die Szene spielt mit der Ironie, die schon frühere Teile der Reihe geprägt hat.

Auch Regierungen nutzen den "GTA"-Hype

Nicht nur Gamer und Influencer greifen das Spiel für politische Botschaften auf. Auch staatliche Stellen nutzen die Bekanntheit der Reihe. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte eine KI-generierte Grafik im Stil des "GTA"-Covers. Darauf sind unter anderem Panzer, Raketenwerfer und ein Kriegsschiff zu sehen. Zwei Figuren erinnern an Lucia und Jason, tragen aber Militärkleidung und russische Symbole. Die Botschaft dahinter: Russland will mit dem viralen Spielstil offenbar neue Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine gewinnen.

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Auch die US-Regierung setzte bereits Gaming-Elemente für ihre Kommunikation ein. Ein im März veröffentlichtes Video des Weißen Hauses beginnt mit einer Figur aus "GTA San Andreas", die den Satz "Ah shit, here we go again" sagt. Danach folgen Aufnahmen von US-Angriffen auf Ziele im Iran. Nach den Treffern erscheint der aus der Spielreihe bekannte Schriftzug "Wasted". Er wird im Spiel eingeblendet, wenn eine Figur stirbt.

Die Verwendung solcher Elemente für die Darstellung realer Angriffe löste Kritik aus. Das Weiße Haus ließ das Video dennoch online. Auch Motive aus dem Ego-Shooter "Call of Duty" wurden bereits für politische Beiträge verwendet.

GTA bleibt eine Reihe ohne viele Grenzen

Trotz der Debatte bleibt "GTA 6" ein Spiel, das bewusst mit Grenzen spielt. Autos stehlen, Menschen überfahren, Geschäfte ausrauben oder Militärgelände betreten: Die Spieler können weiterhin zahlreiche Verbrechen begehen und das Chaos in der virtuellen Welt selbst bestimmen. Je nach Vorgehen verändern sich auch die Bewertungen der Figuren. Wer Missionen heimlich erledigt, gilt als professionell. Wer mit schweren Waffen und ohne Rücksicht vorgeht, wird als gewalttätig oder sogar als Monster eingestuft.

Die Diskussion über angeblich zu viel politische Korrektheit steht damit in einem bemerkenswerten Kontrast zum eigentlichen Spiel. Rockstar setzt weiterhin auf Provokation, Satire und überzeichnete Gesellschaftskritik. Dass manche Spieler ausgerechnet an Blumen, einer weiblichen Hauptfigur oder einer Szene in einem Gay-Club Anstoß nehmen, zeigt vor allem, wie sehr die politische Debatte inzwischen auch die Gaming-Welt erreicht hat.