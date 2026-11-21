i Gerade im Handwerk werben Betriebe angesichts des akuten Personalmangels zunehmend mit plakativen Netto-Zahlen um Fachkräfte. iStock / Getty Images / skynesher Jobinserat erstaunt alle Wiener Tischler zahlt Ausländern 370 Euro netto mehr Ein Stellenangebot für Tischler in Wien sorgt für verdutzte Gesichter: Wenn Bewerber von auswärts kommen, gibt es Hunderte Euro mehr Nettolohn. Von Digital Heute 21.11.2026, 09:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Nutzer auf r/Austria teilte ein aktuelles Jobangebot aus der Holz- und Baubranche in Wien und fragte die Community nach einer Erklärung. Laut Inserat winken auswärtigen Fachkräften mit gestellter Werksunterkunft rund 2.840 Euro netto im Monat – für tägliche Pendler werden hingegen rund 2.470 Euro netto ausgewiesen.

Auf den ersten Blick wirkt es so, als würde derselbe Job je nach Wohnort unterschiedlich bezahlt. Konkret heißt es in der Stellensuche: "Du verdienst circa 2.840,00 € netto pro Monat, wenn du aus dem Ausland kommst und in unserer Unterkunft wohnst. Wenn du täglich nach Hause fährst, verdienst du circa 2.470,00 € netto pro Monat."

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Zulagen, Diäten oder geschickter Rechentrick?

In den Kommentaren begann sofort das große Nachrechnen. Viele User vermuteten hinter der Differenz von knapp 370 Euro steuerfreie Auslösen, Montagezulagen oder Taggelder, die je nach Entfernung und Einsatzmodell unterschiedlich ausbezahlt werden dürfen.

Da aus dem Inserat allein nicht alle vertraglichen Details hervorgingen, wiesen mehrere Kommentatoren aber darauf hin, dass man solche Netto-Versprechen vor einer Unterschrift immer genau auf Basis des jeweiligen Kollektivvertrags und des tatsächlichen Grundlohns prüfen sollte – schließlich zählen Zulagen oft nicht voll für Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder die Pension.

Gerade im Handwerk werben Betriebe angesichts des akuten Personalmangels zunehmend mit plakativen Netto-Zahlen um Fachkräfte.

Doch der Thread zeigt: Wenn Bewerber nicht auf den ersten Blick erkennen, was fixer Grundlohn und was variable Zulage ist, entsteht schnell Misstrauen statt Begeisterung.