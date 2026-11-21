i Leere Geschäfte wegen "GTA"? Das Netz diskutiert mit. Rockstar Games "GTA 6" legt Betrieb lahm? Urlaubswelle und Funkstille – "GTA"-Hype in Österreich Ein User wundert sich über auffallend wenig Anrufe und kaum jüngere Kunden im Betrieb – und macht scherzhaft den Hype um "GTA 6" dafür verantwortlich. Von Rene Findenig 21.11.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Plattform Reddit im Österreich-Forum r/Austria berichtete ein Nutzer davon, dass im Arbeitsalltag plötzlich verdächtig wenig los sei: kaum Telefonate, weniger Termine und vor allem deutlich weniger jüngere Kunden.

Mit einem Augenzwinkern stellte er die Theorie in den Raum, dass der Rummel rund um "Grand Theft Auto 6" inklusive zahlreicher Urlaubsanträge die heimische Wirtschaft kurzfristig ausbremse.

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In den Kommentaren dauerte es nicht lange, bis sich eine lebhafte Diskussion entwickelte. Viele User stiegen auf den Schmäh ein und erzählten von Kollegen, die genau rund um den Start frei genommen haben.

"GTA VI" bekommt eine gigantische "Ultimate Edition" i ?

Betroffen sind vor allem Gamer, Personalabteilungen und Betriebe mit jüngerer Belegschaft oder Kundschaft. Während manche Gaming-Fans den Release wie einen inoffiziellen Feiertag zelebrieren, sehen andere in ihrem Alltag überhaupt keinen Unterschied.

Öffis "genauso gesteckt voll" wie sonst auch

Mehrere Kommentatoren konterten nämlich trocken, dass die Wiener U-Bahnen am Morgen genauso gesteckt voll gewesen seien wie immer und der normale Büro- und Baustellenalltag ganz ohne Pause weiterlaufe.

Der Thread zeigt perfekt, wie Internet-Kultur funktioniert: Eine persönliche Beobachtung aus dem Alltag wird mit einem großen Popkultur-Ereignis verknüpft – und schon entsteht ein kleiner viraler Running Gag. Auch wenn Österreichs Wirtschaftsleistung wegen eines Videospiels kaum einbricht, trifft der Post genau den Humor vieler Berufstätiger.

Spätestens nach dem Wochenende dürfte sich zeigen, wie viele Überstunden oder Urlaubstage tatsächlich fürs Zocken draufgegangen sind.