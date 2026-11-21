i Die Klebevignette für das Jahr 2026, die noch bis zum 31. Jänner 2027 gültig ist, ist das letzte gedruckte Exemplar ihrer Art. Asfinag Endgültig Geschichte Nach 30 Jahren kommt riesige Neuerung bei der Vignette Mit 1. Februar 2027 endet die Ära der Klebevignette auf Österreichs Autobahnen. Zudem steigt der Preis für die Pkw-Jahresvignette auf 108,90 Euro. Von Digital Heute 21.11.2026, 17:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach exakt drei Jahrzehnten verabschiedet sich Österreich endgültig vom klassischen Aufkleber an der Windschutzscheibe.

Mit dem 1. Februar 2027 – dem Stichtag für den Wechsel auf das neue Vignettenjahr – wird die Vignette ausschließlich in digitaler Form angeboten.

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Die Klebevignette für das Jahr 2026, die noch bis zum 31. Jänner 2027 gültig ist, ist somit das letzte gedruckte Exemplar ihrer Art.

Gleichzeitig greift mit dem Jahreswechsel die gesetzlich verankerte Valorisierung auf Basis des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI). Der Preis für die Pkw-Jahresvignette steigt im Jahr 2027 auf 108,90 Euro.

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18-tägige Rücktrittsfrist

Die Digitale Vignette ist an das jeweilige Kfz-Kennzeichen gebunden. Für Autofahrer, die nicht online über den Webshop oder die App der Asfinag kaufen möchten, bleibt der stationäre Handel erhalten.

Digitale Vignetten können weiterhin bei Vertriebspartnern wie Trafiken, Tankstellen, Automobilclubs (ÖAMTC, ARBÖ) sowie an den Mautstellen bar oder per Karte erworben werden und sind dort wie gewohnt sofort gültig.

Beim Online-Kauf durch Privatpersonen gilt aufgrund des europäischen Konsumentenschutzrechts weiterhin die 18-tägige Rücktrittsfrist – es sei denn, der Käufer gibt sich bei der Bestellung als Unternehmer aus, wodurch die Sofortgültigkeit greift.