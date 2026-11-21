i Bestehende Altersteilzeit-Vereinbarungen, die vor dem Stichtag 1. November 2026 begonnen haben, genießen Bestandsschutz und laufen zu den alten Konditionen weiter. Helmut Graf Quote sinkt, Überstunden weg AMS verschärft die Arbeitsbedingungen nun drastisch Seit 1. November gelten beim AMS strengere Regeln für Altersteilzeit. Die Ersatzquote sinkt, und beim Blockmodell fallen Überstunden aus der Rechnung. Von Digital Heute 21.11.2026, 16:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Arbeitnehmer, die ab dem 1. November 2026 eine neue Altersteilzeitvereinbarung antreten, gelten verschärfte gesetzliche Rahmenbedingungen.

Hintergrund der Maßnahme sind Budgetkonsolidierungen und das arbeitsmarktpolitische Ziel, ältere Beschäftigte länger im Erwerbsleben zu halten.

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Bei der kontinuierlichen Altersteilzeit – bei der die Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum gleichmäßig reduziert wird – sinkt die Ersatzquote, die das Arbeitsmarktservice (AMS) dem Dienstgeber für den Lohnausgleich und die Sozialversicherungsbeiträge ersetzt, dauerhaft auf 80 Prozent. Zuvor lag dieser Wert bei 90 Prozent.

Bestehende Vereinbarungen bleiben aufrecht

Noch spürbarere Einschnitte gibt es beim sogenannten Blockzeitmodell, bei dem Arbeitnehmer zunächst voll weiterarbeiten und anschließend in eine Freizeitphase wechseln.

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Hier werden geleistete Überstunden und Mehrleistungen bei der Berechnung des Lohnausgleichs nicht mehr berücksichtigt.

Zusätzlich wird die Obergrenze für die finanzielle Förderung auf 75 Prozent der allgemeinen Sozialversicherungs-Höchstbeitragsgrundlage gedeckelt.

Bestehende Altersteilzeit-Vereinbarungen, die vor dem Stichtag 1. November 2026 begonnen haben, genießen Bestandsschutz und laufen zu den alten Konditionen weiter.