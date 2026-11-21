Ab dem 18. Februar 2027 tritt auf Basis der EU-Batterieverordnung eine zentrale Neuerung für die Elektromobilität in Kraft.
Jede neue Traktionsbatterie (Antriebsbatterie) von Elektrofahrzeugen sowie leichte Verkehrsmittel-Batterien (etwa für E-Bikes und E-Scooter) und Industriebatterien mit einer Kapazität von mehr als 2 Kilowattstunden müssen über einen verpflichtenden digitalen Batteriepass verfügen.
Technisch wird dies über einen direkt auf der Batterie angebrachten QR-Code umgesetzt, der mit einem elektronischen Datensatz verknüpft ist.
Für Konsumenten – insbesondere am Gebrauchtwagenmarkt – bringt diese Regelung massive Transparenz.
Über den Batteriepass lassen sich Informationen zur ursprünglichen Kapazität, zur aktuellen Restkapazität ("State of Health"), zur Ladehistorie sowie zu eventuellen Reparaturen oder Zellwechseln abrufen.
Neben den technischen Leistungsdaten speichert der Pass auch ökologische und lieferkettenbezogene Informationen.
Dazu zählen der gesamte CO₂-Fußabdruck der Batterieherstellung, der Anteil an recycelten Rohstoffen (wie Kobalt, Lithium, Blei und Nickel) sowie Nachweise zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten bei der Rohstoffgewinnung.