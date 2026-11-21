i Im ersten Schritt beträgt der Sachbezug im Jahr 2027 0,375 Prozent der tatsächlichen Anschaffungskosten des Fahrzeugs. iStock / Getty Images / GabrielPevide Auch für Bestandsfahrzeuge Steuer-Hammer für Dienstwagen startet im Jänner 2027 Die komplette Steuerfreiheit für E-Firmenautos endet. Ab 1. Jänner 2027 wird ein monatlicher Sachbezug fällig – auch für Bestandsfahrzeuge. Von Digital Heute 21.11.2026, 19:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang waren rein elektrisch betriebene Firmenfahrzeuge von der Sachbezugspflicht befreit, wenn sie auch privat genutzt werden durften. Dieses steuerliche Privileg läuft mit Ende des Jahres 2026 aus.

Ab dem 1. Jänner 2027 müssen Arbeitnehmer für die private Nutzung eines E-Dienstwagens einen monatlichen Sachbezug versteuern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Im ersten Schritt beträgt der Sachbezug im Jahr 2027 0,375 Prozent der tatsächlichen Anschaffungskosten des Fahrzeugs (inklusive Umsatzsteuer und Sonderausstattung), gedeckelt mit einem Maximalbetrag von 180 Euro pro Monat (entspricht einem Fahrzeugpreis von 48.000 Euro).

Für die Neuregelung gibt es keinen Bestandsschutz

Ab dem Jahr 2028 steigt der Satz in einer zweiten Stufe auf 0,625 Prozent bzw. maximal 300 Euro pro Monat.

Die Bilder des Tages i ?

Zum Vergleich: Für Verbrenner mit höherem CO₂-Ausstoß liegt der reguläre Sachbezug bei 2 Prozent (maximal 960 Euro).

Besonders brisant für Unternehmen und Dienstnehmer: Für die Neuregelung gibt es keinen Bestandsschutz.

Der Sachbezug fällt ab Jänner 2027 auch für jene Elektroautos an, die bereits in den Jahren davor gekauft oder geleast wurden.