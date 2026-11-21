i Entgegen der sonst üblichen jährlichen Anpassung an die Aufwertungszahl wird die Geringfügigkeitsgrenze für das Jahr 2027 eingefroren. pixabay.com Sozialversicherung & Pensionen Geringfügigkeitsgrenze ist eingefroren, Abgaben steigen 2027 bleibt die Geringfügigkeitsgrenze bei 551,10 Euro eingefroren. Gleichzeitig steigen die Sozialversicherungs-Höchstbeiträge spürbar an. Von Digital Heute 21.11.2026, 21:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Bereich der Sozialversicherung bringt der 1. Jänner 2027 gleich mehrere einschneidende Veränderungen für Arbeitnehmer, geringfügig Beschäftigte und Unternehmen.

Entgegen der sonst üblichen jährlichen Anpassung an die Aufwertungszahl wird die Geringfügigkeitsgrenze für das Jahr 2027 eingefroren.

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Damit bleibt die Geringfügigkeitsgrenze unverändert bei 551,10 Euro pro Monat.

Damit soll verhindert werden, dass Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigungen in geringfügige Arbeitsverhältnisse ohne volle Sozialversicherung umgewandelt werden.

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Außerordentlich um 150 Euro angehoben

Für Besserverdienende und Arbeitgeber steigen hingegen die Lohnnebenkosten: Die monatliche Höchstbeitragsgrundlage in der Sozialversicherung wird zusätzlich zur regulären Aufwertung außerordentlich um 150 Euro angehoben.

Bis zu diesem Einkommensdeckel fallen volle Sozialversicherungsbeiträge an. Zudem streicht der Gesetzgeber ab Jänner 2027 bestehende Lohnnebenkosten-Begünstigungen für ältere Beschäftigte.

Die bisherigen Befreiungen vom Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (DB) sowie von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung für Dienstnehmer im höheren Erwerbsalter laufen aus.