i Wichtig für Privatpersonen: Reine Privatgeschäfte bleiben von der Obergrenze ausgenommen. pixabay.com Eine wichtige Ausnahme Bargeldlimit fix – Ab 2027 ist bei dieser Summe Schluss Im Juli 2027 tritt die EU-weite Bargeldobergrenze von 10.000 Euro in Kraft. Für Privatgeschäfte untereinander gibt es aber eine wichtige Ausnahme. Von Digital Heute 21.11.2026, 21:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Juli 2027 wird die EU-Geldwäscheverordnung unmittelbar in allen Mitgliedstaaten – und damit auch in Österreich – anwendbar.

Kernstück für Konsumenten und Händler ist die Einführung einer EU-weiten Bargeldobergrenze von 10.000 Euro.

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Ab diesem Zeitpunkt dürfen Zahlungen an Unternehmen (B2C) sowie Zahlungen zwischen Unternehmen (B2B) nicht mehr in bar abgewickelt werden, sobald der Rechnungsbetrag die Grenze von 10.000 Euro überschreitet.

Betroffen sind etwa der Kauf von Neuwagen bei Autohäusern, teurer Schmuck, Luxusuhren oder hochpreisige Handwerkerrechnungen.

Verschärfte Identifikations- und Dokumentationspflichten

Eine Stückelung des Betrags in mehrere kleinere Barzahlungen unter 10.000 Euro ist unzulässig.

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Bei Barzahlungen zwischen 3.000 und 10.000 Euro gelten zudem verschärfte Identifikations- und Dokumentationspflichten für Händler.

Wichtig für Privatpersonen: Reine Privatgeschäfte bleiben von der Obergrenze ausgenommen. Wenn eine Privatperson beispielsweise ein gebrauchtes Auto oder Möbel an eine andere Privatperson verkauft, darf der Kaufpreis auch nach Juli 2027 weiterhin unbegrenzt in bar bezahlt werden.

Ebenso bleiben Einzahlungen von Bargeld auf das eigene Bankkonto möglich, wobei Banken ab 10.000 Euro wie bisher einen Mittelherkunftsnachweis verlangen müssen.