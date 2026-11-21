i Das Aus für Telearbeits- und Arbeitsplatzpauschale ab 1. Jänner 2027 kommt. iStock / Getty Images / Milan Markovic Pauschalen gestrichen Arbeitest du ab Jänner so, bekommst du 300 Euro weniger Steuerlicher Einschnitt für Homeoffice-Nutzer: Ab 2027 entfallen steuerfreie Telearbeitspauschale sowie Arbeitsplatzpauschale für Selbstständige. Von Digital Heute 21.11.2026, 20:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ab dem Veranlagungsjahr 2027 fallen zwei zentrale steuerliche Begünstigungen für das Arbeiten von zu Hause weg.

Sowohl das steuerfreie Telearbeitspauschale für unselbstständig Beschäftigte als auch das Arbeitsplatzpauschale für Selbstständige werden mit 1. Jänner 2027 gestrichen.

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Bislang konnten Arbeitgeber ihren Mitarbeitern für Tage, an denen ausschließlich im Homeoffice bzw. in Telearbeit gearbeitet wurde, bis zu 3 Euro pro Tag für maximal 100 Tage im Jahr (somit bis zu 300 Euro jährlich) steuer- und abgabenfrei auszahlen.

Wurde dieser Betrag vom Dienstgeber nicht ausgeschöpft, konnte die Differenz als Werbungskosten in der Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht werden. Diese Möglichkeit entfällt ab 2027 ersatzlos.

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Auch Arbeitsplatzpauschale gestrichen

Ebenso gestrichen wird das Arbeitsplatzpauschale, mit dem Einzelunternehmer und Freiberufler ohne eigenes Arbeitszimmer pauschale Betriebsausgaben absetzen konnten.

Erhalten bleibt hingegen die Absetzbarkeit von Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobiliar (wie Schreibtische, Drehstühle oder spezielle Beleuchtung) für das Homeoffice.

Diese Kosten können weiterhin bis zu einem Höchstbetrag von 300 Euro pro Kalenderjahr als Werbungskosten geltend gemacht werden, sofern mindestens 26 Telearbeitstage im Jahr absolviert wurden.