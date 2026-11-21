i Die Kabeg kündigt als Reaktion auf den Fall verstärkte Schulungen zu internen Verhaltensregeln an. iStock Gutachten wirft Fragen auf Unglaublich! Frau verrechnet 50-Stunden-Tag Eine Kabeg-Mitarbeiterin soll an nur einem Tag 50 Arbeitsstunden abgerechnet haben. Nun steht sie wegen Betrugs- und Untreueverdachts vor Gericht. Von Österreich Heute 21.11.2026, 10:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Arbeitstag, der länger dauert als zwei ganze Tage? Genau das soll bei einer hochrangigen Mitarbeiterin der Kärntner Krankenanstalten (Kabeg) vorgekommen sein. Wie die "Krone" berichtet, wurden laut einem Gerichtsgutachten für ihre Tätigkeit in einem privaten Verein an einem einzigen Tag unglaubliche 50 Stunden abgerechnet.

Besonders brisant: Die Frau hatte gleichzeitig eine verantwortungsvolle Position in einer Krankenhausabteilung. Rechnet man einen gewöhnlichen Acht-Stunden-Dienst dazu, wären es sogar 58 Arbeitsstunden an nur einem Tag.

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Betrugsverdacht gegen Angestellte

Die Mitarbeiterin steht derzeit am Landesgericht Klagenfurt wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue vor Gericht. Sie soll sich über längere Zeit unrechtmäßig Geld verschafft haben.

Neben ihrer Tätigkeit bei der Kabeg arbeitete sie auch für einen privaten Verein, der mit ihrer Krankenhausabteilung verbunden war. Laut dem Gutachten eines Gerichtssachverständigen wurden dort die außergewöhnlich hohen Arbeitsstunden verrechnet.

Wie es zu solchen Abrechnungen kommen konnte und warum sie offenbar über Jahre nicht auffielen, ist Gegenstand der Diskussionen rund um den Fall. Das Strafverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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Auch Ärzte erhielten Prämien

Für zusätzliche Fragen sorgt die Verbindung zwischen dem Krankenhaus und dem Verein. Laut "Krone" erhielten auch ein Primar und mehrere Ärzte Prämien über den Verein. Das Geld stammte demnach letztlich aus Sponsorengeldern der Pharmaindustrie.

Die Kabeg betont hingegen, dass weder das Klinikum Klagenfurt noch einzelne Abteilungen selbst Vereine betreiben würden. Mit dem betreffenden Onkologie-Verein habe man lediglich einen Krebstag organisiert, zuletzt im Jahr 2025. Dafür seien die Rahmenbedingungen genau festgelegt gewesen. Ob dabei auch Prämien und andere Auszahlungen eine Rolle spielten, blieb auf Anfrage der "Krone" unbeantwortet.

Kabeg kündigt strengere Schulungen an

Grundsätzlich müssen Nebenbeschäftigungen unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen gemeldet werden. Das Kärntner Nebenbeschäftigungsgesetz sieht außerdem vor, dass Tätigkeiten untersagt werden können, wenn sie die Leistungsfähigkeit im eigentlichen Dienst beeinträchtigen.

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Die Kabeg will nun die Ergebnisse des laufenden Strafverfahrens abwarten. Man sei an einer vollständigen Aufklärung interessiert und werde gegebenenfalls Konsequenzen ziehen. Sollte sich herausstellen, dass dem Unternehmen ein Schaden entstanden ist, prüft die Kabeg auch, sich dem Verfahren als Privatbeteiligte anzuschließen.

Eine Maßnahme ist bereits angekündigt: Für die Mitarbeiter sollen verstärkt Schulungen zu Compliance-Regeln stattfinden. Dabei geht es unter anderem um die Einhaltung interner Vorschriften und den richtigen Umgang mit möglichen Interessenkonflikten.