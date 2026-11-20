i Für ihren mutigen Einsatz wurde Inspektorin Patricia Leitold nun in Wien mit der Goldenen Medaille am Roten Bande ausgezeichnet. BMI/Jürgen Makowecz Hohe Auszeichnung verliehen Heldenhafte Polizistin rettete Mann aus Gas-Suizidfalle Die Gaskonzentration lag bereits über der Explosionsgrenze. Doch Inspektorin Patricia Leitold riskierte ihr Leben, um einen 58-Jährigen zu retten. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 19:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Kärntner Polizistin hat unter Einsatz ihres eigenen Lebens einen 58-jährigen Mann gerettet. Der Mann hatte im April in seiner Wohnung in Wolfsberg Propangas ausströmen lassen. Die Gefahr einer Explosion war bereits akut. Für ihren mutigen Einsatz wurde Inspektorin Patricia Leitold nun in Wien mit der Goldenen Medaille am Roten Bande ausgezeichnet.

Die Ehrung fand am Freitag, 20. November 2026, im Festsaal des Innenministeriums statt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) überreichte den ausgezeichneten Lebensrettern die Dekrete. Die Laudatio hielt Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf.

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Am 24. April war Leitold zu einem Einsatz in Wolfsberg gerufen worden. In der Wohnung ließ ein 58-Jähriger in suizidaler Absicht Propangas ausströmen. Als die Polizistin den Mann entdeckte, lag dieser bereits hilflos am Boden. Trotz der akuten Gefahr betrat sie die Wohnung, brachte ihn ins Freie und begann mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Gaskonzentration lag bereits über Explosionsgrenze

Wie die Feuerwehr später bestätigte, war die Gaskonzentration im Bereich, in dem der Mann gefunden wurde, bereits höher als die Explosionsgrenze. Schon ein kleiner Funke hätte eine verheerende Explosion auslösen können. Zusätzlich bestand akute Erstickungsgefahr.

Durch das rasche und entschlossene Eingreifen der Beamtin konnte der 58-Jährige gerettet werden. Auch sie selbst setzte sich dabei einer erheblichen Gefahr aus.

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Innenminister Karner würdigte den Einsatz der ausgezeichneten Polizistinnen und Polizisten: Sie hätten in außergewöhnlichen Gefahrensituationen Mut und höchste Einsatzbereitschaft bewiesen. "Sie haben nicht gezögert, ihr eigenes Leben zu riskieren, um das Leben anderer Menschen zu retten", sagte Karner. Dieses selbstlose Handeln verdiene höchsten Respekt und Anerkennung.

Hohe Auszeichnung für Lebensretter

Die Goldene Medaille am Roten Bande zählt zu den Auszeichnungen für besondere Verdienste um die Republik Österreich. Mit der Ehrung werden Menschen gewürdigt, die bei außergewöhnlichen Rettungseinsätzen besonderen Mut bewiesen haben.

Für Patricia Leitold steht dabei ein Einsatz im Mittelpunkt, bei dem Sekunden und eine mutige Entscheidung über Leben und Tod entschieden.