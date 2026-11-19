Böse Überraschung für einen Kärntner: Plötzlich standen verärgerte Kunden vor ihm und verlangten ihr Geld zurück. Sie hatten Waren in einem Onlineshop bestellt und bezahlt, aber nie erhalten. Das Problem: Der Mann hatte keine Ahnung, wovon diese Menschen sprachen!
Die Betrüger hatten den Namen eines nicht mehr aktiven Kärntner Unternehmens missbraucht und damit einen gefälschten Onlineshop betrieben. Als die bestellten Produkte nicht ankamen, machten sich die geprellten Käufer auf die Suche nach dem Verantwortlichen.
Ihre Nachforschungen führten sie schließlich zum gleichnamigen Sohn. Obwohl dieser weder den Shop betrieben noch einen Cent von den Kunden erhalten hatte, wurde er plötzlich mit den Geldforderungen konfrontiert.
Der ungewöhnliche Fall landete beim Rechtsservice der Wirtschaftskammer Kärnten. Dort nahm sich Teamleiter Martin Sablatnig der Angelegenheit an und entdeckte einen möglichen rechtlichen Weg, um gegen den betrügerischen Internetauftritt vorzugehen.
Der entscheidende Punkt: Die Gauner hatten einen fremden Namen ohne Berechtigung verwendet. Über das Namensrecht lässt sich deshalb gegen die betrügerische Internetadresse vorgehen.
"Hier wurde eine Identität missbraucht, und so trafen die Folgen des Betrugs einen völlig Unbeteiligten unmittelbar. Über das Namensrecht konnten wir einen konkreten Weg aufzeigen, um gegen die betrügerische Domain vorzugehen", erklärt Sablatnig.
Der Fall zeigt, wie schnell auch völlig Unbeteiligte durch Internetbetrug in Schwierigkeiten geraten können. Die tatsächlichen Betreiber solcher Fake-Shops bleiben häufig im Hintergrund, während andere mit den Folgen kämpfen müssen.
Wie oft Kärntner Unternehmen rechtliche Unterstützung benötigen, zeigt die Bilanz der Wirtschaftskammer: Im Jahr 2025 bearbeitete ihr Rechtsservice insgesamt 6.291 Anfragen im Arbeits- und Wirtschaftsrecht.
In 94 arbeitsrechtlichen Streitfällen übernahm die Wirtschaftskammer die gerichtliche Vertretung ihrer Mitgliedsbetriebe. Dadurch wurden laut WK rund 310.000 Euro an Kosten eingespart.
Weitere rund 141.000 Euro konnten durch Beratungen und Interventionen bei Vertragsfallen, Internetbetrug, Konsumentenschutz- und Urheberrechtsfragen abgewehrt werden. Insgesamt beziffert die Wirtschaftskammer die Ersparnis für Kärntner Betriebe im vergangenen Jahr auf 451.070 Euro.