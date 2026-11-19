i Getty Images/iStockphoto Betrug in Kärnten Fake-Shop! Plötzlich stehen wütende Kunden vor Tür Betrüger nutzten den Namen einer alten Kärntner Firma für einen Fake-Shop. Die geprellten Kunden forderten ihr Geld von einem Unschuldigen zurück. Von Michael Pollak 19.11.2026, 21:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Böse Überraschung für einen Kärntner: Plötzlich standen verärgerte Kunden vor ihm und verlangten ihr Geld zurück. Sie hatten Waren in einem Onlineshop bestellt und bezahlt, aber nie erhalten. Das Problem: Der Mann hatte keine Ahnung, wovon diese Menschen sprachen!

Die Betrüger hatten den Namen eines nicht mehr aktiven Kärntner Unternehmens missbraucht und damit einen gefälschten Onlineshop betrieben. Als die bestellten Produkte nicht ankamen, machten sich die geprellten Käufer auf die Suche nach dem Verantwortlichen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ihre Nachforschungen führten sie schließlich zum gleichnamigen Sohn. Obwohl dieser weder den Shop betrieben noch einen Cent von den Kunden erhalten hatte, wurde er plötzlich mit den Geldforderungen konfrontiert.

Betrüger missbrauchten Firmennamen

Der ungewöhnliche Fall landete beim Rechtsservice der Wirtschaftskammer Kärnten. Dort nahm sich Teamleiter Martin Sablatnig der Angelegenheit an und entdeckte einen möglichen rechtlichen Weg, um gegen den betrügerischen Internetauftritt vorzugehen.

Der entscheidende Punkt: Die Gauner hatten einen fremden Namen ohne Berechtigung verwendet. Über das Namensrecht lässt sich deshalb gegen die betrügerische Internetadresse vorgehen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

"Hier wurde eine Identität missbraucht, und so trafen die Folgen des Betrugs einen völlig Unbeteiligten unmittelbar. Über das Namensrecht konnten wir einen konkreten Weg aufzeigen, um gegen die betrügerische Domain vorzugehen", erklärt Sablatnig.

Tausende Fälle

Der Fall zeigt, wie schnell auch völlig Unbeteiligte durch Internetbetrug in Schwierigkeiten geraten können. Die tatsächlichen Betreiber solcher Fake-Shops bleiben häufig im Hintergrund, während andere mit den Folgen kämpfen müssen.

Die Bilder des Tages i ?

Wie oft Kärntner Unternehmen rechtliche Unterstützung benötigen, zeigt die Bilanz der Wirtschaftskammer: Im Jahr 2025 bearbeitete ihr Rechtsservice insgesamt 6.291 Anfragen im Arbeits- und Wirtschaftsrecht.

In 94 arbeitsrechtlichen Streitfällen übernahm die Wirtschaftskammer die gerichtliche Vertretung ihrer Mitgliedsbetriebe. Dadurch wurden laut WK rund 310.000 Euro an Kosten eingespart.

Weitere rund 141.000 Euro konnten durch Beratungen und Interventionen bei Vertragsfallen, Internetbetrug, Konsumentenschutz- und Urheberrechtsfragen abgewehrt werden. Insgesamt beziffert die Wirtschaftskammer die Ersparnis für Kärntner Betriebe im vergangenen Jahr auf 451.070 Euro.