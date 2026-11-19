i Betrüger erbeuteten von einer Kärntner Firma mehrere hunderttausend Euro. Der Schwindel blieb monatelang unbemerkt. istock Falsche E-Mails Betrüger zocken Firma um hunderttausende Euro ab Betrüger erbeuteten von einer Kärntner Firma mehrere hunderttausend Euro. Der Schwindel blieb monatelang unbemerkt. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Industrieunternehmen im Bezirk Klagenfurt-Land ist Opfer eines folgenschweren Betrugs geworden. Unbekannte Täter schleusten offenbar eine falsche Bankverbindung in den E-Mail-Verkehr mit einem chinesischen Lieferanten ein. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Zwischen März und November 2026 tätigte die Firma insgesamt elf Überweisungen auf zwei Konten, die nicht dem eigentlichen Geschäftspartner gehörten. Die Betrüger dürften zuvor die E-Mail-Adresse des Lieferanten manipuliert und dem Unternehmen neue Zahlungsdaten übermittelt haben.

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Lieferant wartete monatelang auf Geld

Dass die Zahlungen nicht beim richtigen Empfänger landeten, blieb monatelang unbemerkt. Der Grund: Die bestellten Waren trafen weiterhin vollständig und pünktlich ein.

Erst im November wurde der Schwindel aufgedeckt. Der chinesische Lieferant meldete sich bei dem Unternehmen, weil er seit März kein Geld mehr erhalten hatte. Am 18. November erstattete der Finanzmanager schließlich Anzeige bei der Polizei.