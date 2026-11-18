i Der Schuldirektor soll angekündigt haben, künftig nur noch männliche Lehrkräfte einstellen zu wollen. Er bestreitet den Vorwurf. iStock Beschwerde gegen Schulleiter Frauen unerwünscht? Vorwürfe gegen Direktor Ein Kärntner Schuldirektor soll angekündigt haben, künftig nur noch Männer einstellen zu wollen. Der Schulleiter bestreitet die Anschuldigungen. Von Österreich Heute 18.11.2026, 15:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wirbel um einen Kärntner Schuldirektor geht in die nächste Runde. Nachdem die Gleichbehandlungskommission bereits diskriminierendes Verhalten gegenüber Lehrerinnen festgestellt hatte, gibt es nun neue Beschwerden aus dem Lehrerkollegium. Der Direktor soll zu Schulbeginn erklärt haben, "nach allem, was war" nur noch männliche Lehrkräfte einstellen zu wollen, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Damit dürfte er sich auf die früheren Vorwürfe bezogen haben, die zwölf Lehrkräfte bei der Gleichbehandlungskommission erhoben hatten.

Der Direktor weist die Aussage entschieden zurück. Er habe nie angekündigt, nur noch Männer aufnehmen zu wollen. Außerdem wirke er bei der Personalauswahl lediglich indirekt mit. Die endgültige Entscheidung über neue Lehrkräfte treffe die Bildungsdirektion.

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Die Behörde beschreibt den Ablauf allerdings anders: Die Schulleitung führe das Auswahlverfahren durch und schlage die erstgereihte Person vor. Auch bei den Neueinstellungen gibt es widersprüchliche Angaben. Während der Direktor von zwei Frauen und drei Männern spricht, wurden laut Bildungsdirektion vier Männer und eine Frau neu zugeteilt.

Streit um Lebensgefährtin

Doch es gibt noch weitere Vorwürfe. Eine Lehrerin hatte zuvor kritisiert, dass an der Schule Gefährdungsmeldungen zurückgehalten würden – nun soll sie ihre Aufgabe als Beratungslehrerin verloren haben. Das Kollegium vermutet, dass der Direktor damit kritische Stimmen zum Schweigen bringen will. Außerdem soll seine Lebensgefährtin die frei gewordenen Stunden bekommen haben.

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Der Direktor weist die Vorwürfe zurück. Die betroffene Lehrerin solle sich künftig stärker um Schüler in einer Time-out-Gruppe kümmern, weil dort mehr Betreuung nötig sei. Ihre bisherigen Aufgaben als Beratungslehrerin übernehme nun der Mobile Dienst.

Auch seine Lebensgefährtin verteidigt der Schulleiter: Sie sei bereits seit 2020 für die Schüler- und Bildungsberatung zuständig und dafür entsprechend ausgebildet. Mit der Arbeit einer Beratungslehrerin habe das nichts zu tun. Dass er wichtige Gefährdungsmeldungen zurückgehalten habe, bestreitet er ebenfalls.

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Landesrat macht jetzt Druck

Brisant: Bereits am 12. Oktober hatte das Lehrerkollegium die neuen Vorwürfe bei der Bildungsdirektion gemeldet. Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) erklärte jedoch noch am 2. November gegenüber der "Kleinen Zeitung", dass ihm keine neuen Beschwerden bekannt seien.

Jetzt macht Reichmann Druck. Er hat der Bildungsdirektion eine mündliche Weisung erteilt, dem Fall "oberste Priorität einzuräumen". Gegen den Schulleiter läuft bereits ein dienstrechtliches Verfahren. Wann dieses abgeschlossen wird und ob es Konsequenzen geben wird, ist derzeit offen.