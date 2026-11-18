Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau sitzt nach einer mutmaßlichen Morddrohung gegen seine Ex-Lebensgefährtin in Haft. Der Mann soll die Frau aus dem Bezirk Feldkirchen am Montagnachmittag über einen Messengerdienst mit dem Umbringen bedroht haben.
Die Polizei sprach daraufhin ein vorläufiges Betretungs-, Annäherungs- und Waffenverbot gegen den Verdächtigen aus.
Bei den anschließenden Ermittlungen ergaben sich weitere Verdachtsmomente. Der 30-Jährige soll seine frühere Partnerin über verschiedene Telekommunikationsmittel derart beeinträchtigt haben, dass ihre Lebensführung erheblich eingeschränkt wurde.
Nachdem die Staatsanwaltschaft über den Sachverhalt informiert worden war, ordnete sie am Dienstag die Festnahme des Mannes an. Der 30-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.