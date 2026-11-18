i In Villach eskalierte am Dienstagabend ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 39-Jähriger soll mit einer Schreckschusspistole geschossen haben. istock 39-Jähriger festgenommen Streit unter Männern eskaliert – plötzlich fällt Schuss In Villach eskalierte am Dienstagabend ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 39-Jähriger soll mit einer Schreckschusspistole geschossen haben. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 06:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Dienstagabend in Villach eskaliert. Ein 39-Jähriger soll seinen Kontrahenten mit einer Schreckschusspistole bedroht und dabei auch einen Schuss abgegeben haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen noch am Tatort fest.

Zu dem Vorfall kam es gegen 19.20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 39-jähriger rumänischer Staatsbürger und ein 42-jähriger Villacher aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Jüngere seinen Kontrahenten gefährlich bedroht und mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben.

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Polizei leitete Fahndung ein

Bei dem Streit kam es auch zu Handgreiflichkeiten. Der 42-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Polizisten nahmen den Verdächtigen noch vor Ort fest und brachten ihn in das Polizeianhaltezentrum Villach.

Da die Hintergründe zunächst unklar waren, suchten mehrere Polizeistreifen nach möglichen weiteren Beteiligten. Nach rund 30 Minuten wurde die Fahndung ohne Ergebnis beendet. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls dauern an.