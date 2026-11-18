i Laut Ermittlungen soll der Verdächtige seine frühere Partnerin bereits länger belästigt haben. iStock Schon länger gestalkt Todesdrohung per Handy – Mann (30) festgenommen Ein 30-Jähriger soll seine Ex-Lebensgefährtin schon länger belästigt haben. Die Frau erstattete Anzeige. Jetzt wurde der Mann festgenommen. Von Österreich Heute 18.11.2026, 12:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine erschreckende Nachricht erhielt eine Frau aus dem Bezirk Feldkirchen am Sonntagnachmittag, 15. November. Ihr Ex-Lebensgefährte soll ihr über einen Messengerdienst gedroht haben, sie umzubringen. Die Frau wandte sich daraufhin an die Polizei und erstattete Anzeige.

Ex soll Frau länger belästigt haben

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich offenbar nicht um einen einmaligen Vorfall handelte. Der 30-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land soll seine frühere Partnerin bereits über längere Zeit immer wieder telefonisch und über Messenger kontaktiert, belästigt und bedroht haben.

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Die Polizei sprach gegen den Mann ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot aus.

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Staatsanwaltschaft ordnet Festnahme an

Nachdem die Ermittler den Fall der Staatsanwaltschaft geschildert hatten, ordnete diese am Dienstag, 17. November, die Festnahme des 30-Jährigen an. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.