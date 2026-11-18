Eine erschreckende Nachricht erhielt eine Frau aus dem Bezirk Feldkirchen am Sonntagnachmittag, 15. November. Ihr Ex-Lebensgefährte soll ihr über einen Messengerdienst gedroht haben, sie umzubringen. Die Frau wandte sich daraufhin an die Polizei und erstattete Anzeige.
Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich offenbar nicht um einen einmaligen Vorfall handelte. Der 30-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land soll seine frühere Partnerin bereits über längere Zeit immer wieder telefonisch und über Messenger kontaktiert, belästigt und bedroht haben.
Die Polizei sprach gegen den Mann ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot aus.
Nachdem die Ermittler den Fall der Staatsanwaltschaft geschildert hatten, ordnete diese am Dienstag, 17. November, die Festnahme des 30-Jährigen an. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.